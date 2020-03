Pese a 'provocaciones', marcha del 8M fue 'pacífica', dice AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inició la semana con su habitual conferencia matutina con medios de comunicación, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, donde habló sobre las movilizaciones y manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer.

Primeramente, al inicio de la "mañanera", como cada lunes, Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, presentó el reporte semanal de Quién es quién en los precios de los combustibles.

Por su parte, Ricardo Rodríguez, director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, presentó los resultados de la primera subasta de 2020, que se realizó ayer y la cual calificó como "histórica".

Según Rodríguez Vargas, hubo una asistencia récord y se vendió el 70 por ciento de los bienes subastados.

Ya al retomar la palabra y respecto a la movilización del Día Internacional de la Mujer, ayer 8 de marzo, y la manifestación #UnDíaSinNosotras, de este lunes 9 de marzo, el presidente dijo ser respetuoso del libre derecho que tiene todo ciudadano a participar en movimientos sociales.

"Somos responsables y garantizamos el derecho que tienen todos los ciudadanos a la libre manifestación de sus ideas, hombres y mujeres. No vamos a impedir que haya manifestaciones. Somos respetuosos de los derechos", dijo.

Además, el titular del Ejecutivo federal destacó que las participantes "resistieron a las provocaciones" y fue una marcha pacífica, en la que no hubo represión.

"Solo tuvimos actos de provocación y violencia en la Ciudad de México, pero muy aislados y no de la inmensa mayoría de las manifestantes", subrayó.

"Somos distintos... no se va a reprimir a nadie. No se va a utilizar al Ejército, a la Policía, para reprimir al pueblo. No somos iguales y siempre vamos a respetar los derechos a la libre manifestación de las ideas", agregó López Obrador, quien señaló también que no se ejercerá ninguna acción contra las participantes que “actuaron con excesos”, porque no quiere que se utilice como pretexto para atacar a la Cuarta Transformación.

Y es que, según dijo el presidente, "hay otra vertiente que está en contra nuestra, que quiere que nuestro gobierno fracase y no se logre la Cuarta Transformación (...) es el conservadurismo disfrazado de feminismo o de lo que resulte", acusó.

De acuerdo con las afirmaciones de AMLO, el movimiento tiene dos vertientes, una que lucha contra los feminicidios y otra que está en contra de su gobierno, la cual señaló como el conservadurismo.

Sin embargo, el mandatario federal aseveró que los conservadores "no pudieron articularse" y "siguen sin poder agruparse para formar todo lo que conocemos como reacción", agregando que están "moralmente derrotados".