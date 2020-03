Finalizan exitosos Juegos Metropolitanos Laguna

- Los equipos representativos del municipio de Gómez Palacio, otorgaron a su ciudad el título de "Campeón de Campeones" en los primeros Juegos Metropolitanos de La Laguna, que llegaron a su fin el pasado sábado con la última jornada de competencia y la ceremonia de premiación, realizada en las instalaciones del Multideportivo Oriente.

Todo un éxito, resultaron estas competencias en las disciplinas de futbol 7, basquetbol y voleibol, participando niños y jóvenes de los municipios de Francisco I. Madero, Matamoros y Torreón, Coahuila, así como Gómez Palacio, Durango. A la ceremonia de premiación asistió el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, además de representantes de los ediles de los otros tres municipios, recibidos por su anfitrión, Moisés Arce, titular del Instituto Municipal del Deporte, quien se congratuló por la exitosa celebración de 120 partidos de futbol, así como otro centenar de voleibol y basquetbol, en instalaciones deportivas de los cuatro municipios, durante una competencia que tuvo duración de cuatro semanas.

Gómez Palacio se llevó los campeonatos de futbol femenil, así como varonil en las categorías Sub 12 y Sub 16, igualmente se coronaron en ambas ramas de voleibol y en el basquetbol femenil, bajo el mando de Ricardo "Mutombo" Valadez, además de los subcampeonatos en futbol varonil Sub 10 , Sub 14 y en el basquetbol varonil, cayendo en un emocionante partido ante el selectivo de Torreón, que así obtuvo su única corona en los juegos.

Matamoros hizo un buen papel al coronarse campeón en futbol Sub 10 y Sub 14, así como en el femenil, además del subcampeonato en basquetbol femenil. Francisco I. Madero logró llegar a la final del futbol en la categoría Sub 16.