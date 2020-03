El filme para superar pérdidas

uando el director y guionista estadounidense Dan Scanlon tenía un año, y su hermano unos cuantos más, su padre falleció; aquel suceso, inspiró en Scanlon la visión de una historia con criaturas mitológicas y mágicas, que años más tarde reunió en el fabuloso mundo de la cinta animada Unidos, la cual trasmitirá el mensaje de cómo afrontar las pérdidas familiares.

En producciones como las películas animadas Intensamente y Frozen, las relaciones de familia son la punta de lanza, ante lo que Dan Scanlon explicó: "Es un área de conexión importante en la industria cinematográfica, al menos mi historia, sí es la de mi familia, y la razón es que hablar de los vínculos familiares es un aspecto muy hermoso".

Unicornios, minotauros, ciclopes, dragones y elfos, son algunas de las criaturas fantásticas que tanto el director como el equipo de creativos de Pixar, plasmaron en el filme animado; sin embargo, cada uno de los personajes guarda significantes y fieles similitudes con los seres humanos.

"Aunque los personajes son de fantasía, queríamos crear un vínculo con los humanos, lo mismo sucede con otras criaturas, siempre queremos que tengan alguna característica con la vida real", destacó Scanlon quien, con la nueva producción cinematográfica, se convierte en uno de los directores más jóvenes de los estudios Pixar, aunque su trayectoria es reconocida desde Monsters University, del 2013.

Unidos se estrenó el viernes 6 de marzo y es la historia de dos elfos adolescentes, que emprenden una aventura con la finalidad de encontrar la magia que les permita pasar un momento con su padre, quien falleció cuando estos eran unos niños; en su aventura, tendrán que enfrentar los problemas del mundo mágico, muy parecido a la tierra.

El guionista explicó que no hay mensaje más importante para los niños, público para quien parece se enfoca la cinta, que propiciar lecciones, aprendizajes y cuestionamientos: "En especial, se trata de hablarle a los niños sobre el fracaso en la vida, cómo salir adelante, aprender y enfrentar la pérdida de las personas en tu familia, y lograr trasmitir lo más que se pueda a otros seres humanos".

Dan Scanlon compartió que, al momento de ver el resultado final de Unidos, se sintió emocionado, pues el trabajo que los actores Tom Holland y Chriss Pratt, hicieron con las voces de los personajes "Ian Lighfoot" y "Barley Lighfoot", respectivamente, rebasó, en todo sentido, las expectativas con las que imaginó su fantástica historia.

"Cuando vi la película terminada y cómo la habían hecho los creadores de Pixar, con aspecto más ricos y hermosos de los que yo me hubiera imaginado, me sentí muy conmovido. Personalmente, me conmovieron tanto los personajes porque llega un momento, después de tanto tiempo, en que comienzas a creer que son reales".