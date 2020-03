Niega que existan maestros 'fantasmas'

El secretario de Educación del Estado, Rubén Calderón Luján, negó que en Durango existan docentes "fantasmas" y consideró necesario contextualizar los resultados de la Tercera Entrega de Informes Individuales de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que arrojó un total de 9,506 maestros "ausentes".

Explicó que se trata de profesores que pidieron su cambio "y en ese inter no ha llegado la autorización pero ya se fue porque así lo permite la ley, entonces cobra en la A pero él está trabajando en la B. Son situaciones que se han venido dando y que poco a poco han ido a la baja", dijo.

Expuso que se trata de maestros que no se encontraron por jubilación o que no fueron identificados por el director del plantel "porque eran del año pasado, al llegar él, esos maestros eran eventuales, entonces ya no estaban".

"En esa estructura, son 23 acciones, hay el caso por ejemplo, de maestros que se incapacitaron, que están en el ISSSTE, personas con maternidad, otros que están cesados, en fin", señaló.

Negó que se trate de docentes "fantasmas". "Por eso necesitamos contextualizar porque si no 9,506 maestros...Estaríamos diciendo: esos maestros son fantasmas pero no, son diferentes estados que marca la misma legislación y la misma estructura".

Aclaró que no dejarán de aparecer maestros "no localizados" en informes posteriores. "Siempre lo va a haber porque los procesos de una nueva plaza, de aquí a que llegue el nombramiento, el maestro ya se fue".

Por su parte, la diputada Elia del Carmen Tovar Valero, miembro de la Comisión de Educación del Congreso, se comprometió a dar seguimiento a este informe para evitar que se pudieran dar casos de corrupción en la nómina educativa.