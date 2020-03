El coronavirus pega en estreno de Hollywood

unque no está claro si es el impacto del COVID-19, la taquilla de este fin de semana en Estados Unidos tuvo una contracción respecto a otros periodos, ya que el estreno de la cinta Onward (Unidos) abrió con 40 millones de dólares en cuatro mil 310 salas, lo que representa uno de los arranque más bajos para una película de Pixar.

De acuerdo a una nota de The Hollywood Reporter, no hay datos todavía para afirmar que el coronavirus sea culpable del paupérrimo arranque de la cinta, pero haciendo una comparación con el año pasado, Capitana Marvel, por ejemplo, abrió la taquilla con 153 millones de dólares.

En general, la recaudación de la taquilla en EUA se redujo 50 por ciento, comparada con 2019.

Al otro lado del mundo, donde en China los cines están cerrados, las carteleras se han desplomado, como en Corea del Sur y Japón. Onward recaudó en 47 territorios tan solo 28 millones de dólares, lo que suma, de manera global, 68 millones en todo el mundo.

Hay que tomar en cuenta que la cinta de Pixar no se estrenó en países afectados por el virus, como en Japón e Italia, y por supuesto China. Si bien es cierto que la cinta no representaba un gran impacto a nivel mundial, Rotten Tomatoes le daba una expectativa de 40 a 45 millones para su semana de estreno, antes de que el coronavirus fuera un factor.

La más reciente película de Pixar, "Onward" ("Unidos"), va aún más allá. "Hace mucho tiempo, el mundo estaba lleno de maravillas", dice el narrador al comienzo. Había criaturas mágicas como duendes, gnomos, elfos y dragones, con poderes especiales. Pero el empecinamiento del progreso, desde las bombillas hasta los aviones y los teléfonos inteligentes, ha borrado la fantasía de la vida. En la ciudad de New Mushroomton, parecida a Los Angeles con suburbios y carreteras, esas criaturas mágicas llevan una vida ordenada y predecible, muy similar a la nuestra, solo que hay unicornios rebuscando en la basura y hadas con pandillas en motocicletas.

El ambiente es prototípico de Pixar, aun cuando en Unidos - con sus elfos azules con camisetas de franela y música estilo años 70 y 80- parece casi una respuesta del estudio al rock progresivo. Esta es una de las películas de Pixar más raras en cuanto a estilo, más similar al juego de rol Dungeons & Dragons y a la exuberancia rockera y nerd de Jack Black que a una típica cinta animada.

Onward, escrita y dirigida por Dan Scanlon , podría parecer dura de roer al principio, y no es una película que la gente vaya a calificar de inmediato como su favorita de Pixar (la mía será Ratatouille por siempre), pero su excéntrica odisea de dos hermanos que se adentran en el pasado fantástico para encontrar su camino de autodescubrimiento es una adición digna de agregar al canon del estudio.

Su mundo es un poco incongruente (uno preferiría no ver al policía centauro), y el retrato de la muerte en la película no está tan bien logrado como en Up o Toy Story 3. Pero Onward logra contar una historia tan tierna y conmovedora que los dejará maravillados con el acto de magia de Pixar.

Afortunadamente en Latinoamérica el resultado de taquilla fue todo un éxito.