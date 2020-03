Avalancha deja al menos seis muertos en Los Alpes

Autoridades austriacas informaron ayer que una avalancha dejó seis muertos en los Alpes Austriacos, a 80 kilómetros al sureste de la ciudad de Salzburgo.

La policía local reportó un primer incidente donde cinco personas fueron víctimas del desastre natural a unos 2 mil 800 metros de altura. Éstas, eran originarias de República Checa.

Además, otro desplazamiento de nieve mató a un oficial de 33 años en el estado sureño de Carintia. Debido a estos decesos, el gobierno desplegó siete helicópteros y 100 rescatistas para iniciar maniobras de búsqueda, pues se levantaron también reportes de desaparecidos.

En conferencia de prensa, el líder de los rescatistas de Austria, Heribert Eisl, informó que el día no tiene un "final feliz", pues aún no encuentran a otros sobrevivientes. "La avalancha sucedió al norte. Movilizamos a todo nuestro personal y, desafortunadamente, no hay un final feliz", expresó.

Eisl también afirmó que desde el mes pasado el riesgo por aludes de nieve incrementó. Explicó que este tipo de precipitaciones naturales se dan desde los mil 500 metros de altura.

A inicios de enero, 60 huéspedes de un hotel en el distrito de Ramsau am Dachstein quedaron atrapados después de que el edificio donde se encontraban fue golpeado por una avalancha. La policía dio a conocer que el desplazamiento fue tan fuerte que varios vehículos fueron destruidos.