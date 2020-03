LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

NO ME VENGAS CON RODEOS

"Como ya lo he expresado en líneas anteriores, reitero a usted que me encuentro en la mejor de las disposiciones para llevar a cabo de la mejor manera posible todas las tareas que me sean encomendadas…" ¿Qué es esto? Se pregunta uno, y lo peor es que se pregunta uno y no se contesta porque no sabe la respuesta. Pues es una redacción hecha a base de rodeos y diciendo una "bola" de cosas inútiles que lo único que hacen es fastidiar al que lo lee y hace más turbio el mensaje, menos entendible la transmisión de la idea.

Lo mismo podía haberse dicho en: "Reitero mi disposición para realizar cuanto se me encomiende…" y ya. Todo lo demás es rodeo inútil en una redacción que intenta ser elegante pero es odiosa.

Ser claros, ese debe ser el lema que tengamos presente al escribir: Claridad ante todo y no darles vuelta y vuelta a las palabras como el caballo que mueve el molino y se pasa la vida caminando en círculos.

Se llaman circunloquios. Parece nombre de un tío que tuviéramos por allá en el rancho: Circunloquio González para servir a usted. No, en este caso me refiero a los rodeos que le damos a las palabras y a las frases para expresar una idea, haciendo la complicada y enfadosa.

Circunloquio proviene de circum que en latín significa "alrededor de…" y loqui que es hablar, comunicarse a través de la palabra, sea oral o escrita.

Qué caso tiene escribir por ejemplo: "Las personas que tienen a su cargo la ineludible responsabilidad de dar información acerca de los hechos sucedidos, lo harán a la mayor brevedad posible, etc., etc., etc…" en lugar de poner simplemente que "los responsables informarán lo sucedido".

Hay que aclarar que no se trata de escribir todo en redacción tipo telegrama ni tampoco en quitarle su mérito a la redacción elegante y propia, no. El problema surge cuando se le dan demasiadas vueltas a una cosa cuando se puede decir en una forma directa, breve y sustanciosa. Vea otro caso:

"Esos libros, que han sido escritos en épocas remotas, tienen la virtud de servir para que nosotros, los mayores, podamos revivir con gusto los tiempos que se han ido…" A ese texto no le quitamos nada sustancial si lo dejamos en "esos libros antiguos hacen que revivamos gratamente lo pasado".

