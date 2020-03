Algodoneros realizan juego interescuadras

- Los Algodoneros del Unión Laguna continúan con sus entrenamientos de pretemporada y ayer por primera vez en el campo de entrenamiento, probaron su capacidad en acciones específicas de beisbol, al disputar un juego interescuadras en el estadio de la Revolución.

El mánager Omar Malavé ordenó esa actividad para poder observar en acción a sus peloteros, bateando rectas a buena velocidad, corriendo las bases y ejecutando jugadas defensivas, mientras que los lanzadores empezaron a soltar el brazo a su máxima capacidad, con el objetivo de convencer al piloto y a sus coaches, de que tienen lo necesario para quedarse en el róster de Liga Mexicana, que está a menos de un mes de iniciar su calendario. La práctica de ayer se desarrolló por la mañana y estuvo caracterizada por la intensidad que imprimieron los elementos Guindas, quienes están cerca de su óptima forma física, luego de casi dos semanas de prácticas.

Otro de los refuerzos extranjeros del equipo, el utility dominicano Isaías Tejeda, arribó ayer a esta ciudad para sumarse a la causa Guinda, mientras que para hoy se espera la llegada del lanzador estadounidense Dustin Crenshaw, quien se pondrá a la disposición del mánager y el coach de pitcheo. Para esta mañana, los jugadores tienen programada una nueva práctica en el estadio de la Revolución, entrenando en gimnasio por la tarde, en una semana que será de bastante movimiento, ya que se espera el primer corte de jugadores que serán enviados a la sucursal y a la Academia del Carmen, Nuevo León, así como el inicio de los juegos de exhibición, comenzando ni más ni menos que ante los campeones Acereros de Monclova.

El lanzador petromacorisano, Warner Madrigal, trabaja con intensidad en el campo de entrenamiento Guinda, preparándose para vivir su primera experiencia en la Liga Mexicana y dispuesto a ganar con el Unión Laguna, tal y como ha sido a lo largo de su carrera que lo llevó a tomarse una "tacita de café" en las Ligas Mayores: "estoy muy contento de estar aquí, gracias por la oportunidad a la organización de Unión Laguna, vine a este equipo a ayudarlo al cien por ciento y a pelear, voy a dejar el pellejo en el terreno de juego, como se dice en mi país, todo para ganar", dijo.

La encomienda de lanzar durante los innings definitorios del juego, no le genera presión a Madrigal, más bien, lo disfruta: "estoy acostumbrado a la exigencia, en todos los equipos donde he jugado en mi carrera, ha sido así, el beisbol es así, de mucha exigencia. Soy un lanzador que estoy impuesto a lanzar con presión, así ha sido toda mi carrera, lo he vivido y me encanta".

El objetivo del pitcher derecho es muy claro, ganar: "vengo dispuesto a apoyar al equipo a llegar a los playoffs, esa es la META. Yo soy un jugador campeón todo el tiempo, en mi país tengo seis campeonatos, tengo anillo también de la división en Grandes Ligas, vengo de ganar la Serie del Caribe, en total en mi carrera tengo ocho anillos y quiero más", sentenció.