'Siempre hay una luz que se enciende'

Son más de 32 años desde que Cecilia Marroquín de Murra se integró al grupo Encendamos una Luz, asociación civil que sostiene la Casa Feliz, la cual apoya a niños con cáncer y con padecimientos poco comunes, los cuales son atendidos en hospitales de la región.

Comparte que el proyecto inició hace unos 33 años y la idea nació por una amiga, de nombre Elida Bautista, quien tenía un hija con cáncer y conoció a fondo las dificultades que enfrentan los pacientes y familiares en el proceso de la enfermedad. Por ejemplo, en el Hospital de Especialidades número 71 del IMSS se atienden a pacientes de Coahuila, Durango, Chihuahua y Zacatecas; en el Hospital Infantil también atienden a niños de escasos recursos; de tal forma que hay familias que no tienen para solventar los gastos de atención y acompañamiento de sus enfermos.

Cecilia cuenta que antes de involucrarse con la asociación, en una visita que hizo al DIF Torreón conoció a un niño de cuatro años con leucemia y lo apoyó en el proceso de la enfermedad. Cuando el pequeño falleció, el suceso la dejó tan marcada que al ser invitada al proyecto no dudó en integrarse.

Recuerda que además de Elida, la asociación inició con el apoyo de Norma Franch, Sofía Bailt y Tulina García, pero desde hace tres años ella está a cargo de la presidencia.

Casa Feliz empezó con algunos 5 niños y actualmente tiene registrados a 346. Se les brinda apoyo integral a ellos y sus familias debido a que hay ocasiones que están carentes de todo, es decir, no solo enfrentan dificultades económicas, también de tipo emocional, ya que es muy complicado asimilar la situación que viven, de tal forma que se les da alojamiento, alimento, acompañamiento psicológico, se les ayuda conseguir medicamentos, además realizan actividades recreativas, culturales a fin de aligerar su situación.

Cecilia comenta que todo eso se logra gracias a una "gran cadena humana" que a lo largo de estos más de 33 años se ha conformado. Se tiene el apoyo de doctores, enfermeras, personal de trabajo social, jóvenes voluntarios, empresarios, comerciantes (que les ayudan con donaciones) y sociedad en general que se solidariza con los pacientes.

Confiesa que ha habido ocasiones en que ha estado a punto de "aventar la toalla" pues hay historias tan trágicas que a veces pasa por su mente que ya no puede continuar. Además ha habido ocasiones en que los donativos no alcanzan para seguir apoyando a las familias, sin embargo siempre "hay una luz que se enciende", que la motiva a continuar y no abandonar el proyecto.

Su familia ha sido pieza fundamental en sus quehaceres dentro de la asociación. Comparte que incluso sus tres hijos (Memo, Cecy e Iván) la empezaron a acompañar desde muy pequeños. Ahora sus nietos y su esposo son los que la apoyan.

Aunque resulta complicado, Cecilia Marroquín comparte que todos los días busca las manera para compaginar su labor en la asociación, familia y trabajo, pues es empresaria. Agrega que a raíz de la asociación, en la que le ha tocado vivir situaciones extraordinarias, buenas y malas, puesto que también hay casos de éxito de niños que superan la enfermedad, ha aprendido a vivir al día como si fuera el último.

"Yo no hablo del futuro, yo hablo del día de hoy. En la asociación afortunadamente hay jóvenes involucrados con el proyecto, encontramos jóvenes que vienen con sus hijos chiquitos y pues así empecé yo. Los estamos enamorando del proyecto y tienen un ánimo para continuar con esto y eso es excelente, porque serán ellos quien podrán hacerse cargo en algunos años".

Asociación