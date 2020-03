Apoyan Gómez Palacio y Lerdo #UnDíaSinNosotras

Por el paro nacional de mujeres #UnDíaSinNosotras, la alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela Rodríguez, trabajará este lunes 9 de marzo desde su hogar y procurará no ser vista en ningún lado para poder apoyar este movimiento.

"Hay algunos temas que son urgentes y de firma y tendré que hacerlo pero en la medida que me lo permitan estaré en casa, guardadita", expresó. Mencionó que en lo particular, las mujeres que forman parte de su entorno familiar como sus hijas y nietas, no irán a la escuela y tampoco se presentarán a trabajar.

La presidenta municipal recordó que el Ayuntamiento se suma a este paro nacional por lo que las mujeres trabajadoras del Municipio que no se presenten este lunes a trabajar están plenamente justificadas, en el entendido de que no se les va a descontar el día. "Es algo voluntario, tampoco puedo obligar a lo contrario, hay libertad. Les voy a decir algo: hubo un personaje que dijo que tenía muchas mujeres en su dirección, que qué iba a hacer y le dije: pues empiece a valorarlas, no van a venir", expresó.

El movimiento #UnDíaSinNosotras se efectuará este lunes en todo el territorio nacional en respuesta a los asesinatos de mujeres (feminicidios), a la violencia y a la falta de acceso a la justicia.

A esta iniciativa se ha sumado el Gobierno del Estado de Durango y el Ayuntamiento de Lerdo. En Durango, el gobernador José Rosas Aispuro Torres respaldó esta iniciativa y dijo que su gobierno seguirá trabajando para garantizar la libertad de expresión de las mujeres, combatiendo la violencia de género y dando prioridad a su seguridad y protección.

En el municipio de Lerdo, la síndica Jaqueline del Río, hizo una reflexión en torno al paro nacional de mujeres. "Somos el 52 por ciento de la población a nivel mundial y a nivel estatal somos el 54 por ciento. ¿Qué queremos nosotras las mujeres realmente?, frenar la violencia contra todas nosotras, frenar los feminicidios", mencionó. Señaló que de 2019 a la fecha se han registrado más de 976 casos de feminicidios a nivel nacional y añadió que en lo que va de este año 2020, Ciudad Jardín ya registra dos asesinatos.

La síndica exhortó al cabildo del Ayuntamiento de Lerdo a que este 9 de marzo no se trate de un día de descanso sino de un día para hacer conciencia respecto a la violencia de género.