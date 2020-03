Instalan Tendedero del Acoso en Matamoros

"Una ocasión me tuve que bajar del camión porque me iban tocando las piernas. Me dio miedo", "cuando iba a la prepa en el camión, un hombre se sentó junto a mí y me iba intimidando", se lee en el Tendedero del Acoso instalado en el stand del Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer de Matamoros.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Centro de Justicia instaló un stand en el Paseo Santos Valdés y el personal colocó el Tendedero del Acoso, donde algunas jóvenes colocaban hojas escritas sobre sus experiencias sobre acoso. "Cuando decidí terminar una relación, mi exnovio no dejaba de acosarme, me seguía y me espiaba", se lee en otro de los mensajes del Tendedero. Oralia Monsivas es la coordinadora del citado Centro de Justicia en esta ciudad y explicó que atienden casos de violencia familiar, casos de acoso y violaciones. Existen dos Agencias Investigadoras del Ministerio Público adscritas a ese Centro de Justicia y atendidas por mujeres. Las oficinas de dicha institución están ubicadas en el conocido como Edificio Rosa, a un costado de las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), a donde pueden acudir las mujeres que hayan sufrido o estén siendo víctimas de algún tipo de violencia. "Tenemos un programa de seguimiento integral, además de las Agencias del Ministerio Público, hay trabajo social, terapia psicológica, área lúdica (juegos infantiles) y área jurídica para asesorar a las mujeres en divorcios, custodia y lo que requieran sin costo alguno", precisó la coordinadora. Mencionó que así como existen hombres buenos, conscientes y cariñosos con su pareja, sigue existiendo la violencia familiar, docente, política, mediática e incluso obstétrica, cuando el médico no atiende en forma debida a la mujer embarazada o hace comentarios negativos sobre su estado. "Todo eso es violencia", aseguró la servidora pública. Añadió que ya hay más conciencia sobre esta situación, de parte de los hombres, pero es una lucha de toda la sociedad para lograr la igualdad. Oralia Monsivais hizo la invitación a las mujeres que tengan alguno de los problemas antes mencionados, para que acudan al Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer, donde serán bien recibidas.