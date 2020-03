Marchan más de 3 mil mujeres de La Laguna en el Día de la Mujer

Los distintos colectivos feministas de La Laguna tomaron las calles ayer para exigir un alto a la violencia de género en la marcha denominada "Mujeres Luchan por Mujeres".

Se esperaba la participación de solo 300 mujeres, sin embargo, las ciudadanas de Lerdo, Gómez Palacio y Torreón poco a poco se fueron sumando al contingente para llegar, según las organizadoras, a ser más de 3 mil.

A las nueve de la mañana se dieron cita en la Plaza de Armas de Ciudad Lerdo para precisar los últimos detalles, donde las mujeres se organizaron por grupos y comunicaron su estrategia de seguridad para resguardar en cada paso de la marcha, la integridad física de las presentes.

Antes de iniciar, las organizadoras fueron tajantes al señalar que la marcha era exclusivamente de mujeres, por lo que pidieron a los hombres presentes, tanto ciudadanos como de medios de comunicación, que se retiraran, y exhortaron a las participantes a no caer en provocaciones y a guardar la calma, resaltando que se trataba de una manifestación pacífica.

La salida

Fue en punto de las 10:00 horas que cerca de 900 mujeres partieron de Lerdo para dirigirse sobre la avenida Francisco I. Madero hacia el bulevar Miguel Alemán. El grupo de Madres Poderosas de La Laguna encabezaba este acto, seguido de la Batucada Feminista y de los distintos colectivos de la región y mujeres independientes.

Esta marcha fue histórica por su organización y número de participantes, quienes tenían en común el objetivo de alzar la voz y expresar su hartazgo por la violencia de género que se vive en el país y la omisión de las autoridades locales y federales.

A través de consignas cantadas y en carteles, las mujeres comunicaban frases como: "Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente", "con ropa o si ropa, mi cuerpo no se toca", "por mi mamá, por mi hija, por mi hermana, por mí, por ti", "niña hermana, si te pega, no te ama", "mujer, escucha, esta es tu lucha".

Conforme avanzaba la caminata, otros grupos de mujeres se incorporaron a la marcha, al igual que hubo ciudadanos que regalaron botellas de agua a las participantes.

Finalmente, las mujeres llegaron a la Plaza Mayor de Torreón, donde ya estaba montado un altar gigante teñido de rojo, en el cual colocaron las fotos de todas aquellas que han desaparecido a lo largo de todos estos años.

Alzan la voz

Con cantos y pancartas, las mujeres de La Laguna manifestaron sus consignas, exigiendo el alto a la impunidad, castigos más severos y leyes que protejan a las mujeres.

