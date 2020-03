Dieta baja en carbohidratos podría revertir envejecimiento cerebral

Una dieta baja en carbohidratos podría evitar o incluso revertir los efectos del envejecimiento en el cerebro, según una investigación de la Universidad Stony Brook en Nueva York.

Un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America reveló que un consumo bajo de carbohidratos durante una semana aumentó la actividad cerebral general y estabilizó las redes funcionales.

Para la investigación, los científicos analizaron datos de neuroimagen cerebral de casi mil individuos de entre 18 a 88 años, a quienes repartieron en dos grupos: uno con una alimentación estándar y otro con una baja en carbohidratos.

“En una dieta estándar, el combustible primario metabolizado es la glucosa, mientras que en una dieta baja en carbohidratos, el combustible primario son las cetonas (moléculas que produce el cuerpo a partir de la descomposición de la grasa para crear energía)”.

“(Lo cual) es importante porque el envejecimiento cerebral, y especialmente la demencia, están asociados con el hipometabolismo, proceso en el que las neuronas pierden gradualmente la capacidad de utilizar eficazmente la glucosa como combustible”, se indicó.

Por lo tanto, explicaron, si se puede aumentar la cantidad de energía disponible para el cerebro mediante el uso de un combustible diferente, como las cetonas, la esperanza es que se pueda restaurar el cerebro a un funcionamiento más juvenil.