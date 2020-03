Colocan stand para atención de la violencia contra la mujer en Matamoros

“Una ocasión me tuve que bajar del camión porque me iban tocando las piernas. Me dio miedo”, “Cuando iba a la Prepa en el camión, un hombre iba acercando su pene a propósito, luego se sentó junto a mí y me iba intimidando”, se lee en el Tendedero del Acoso, instalado en el stand del Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer de Matamoros.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Centro de Justicia instaló este domingo 8 un stand en el Paseo Santos Valdés y el personal colocó el Tendedero del Acoso, donde algunas jóvenes colocaban hojas escritas sobre sus experiencias sobre acoso. “Cuando decidí terminar una relación, mi exnovio no dejaba de acosarme, me seguía y me espiaba”, se lee en otro de los mensajes. Oralia Monsivais es la coordinadora del citado Centro de Justicia en esta ciudad y explicó que atienden casos de violencia familiar, casos de acoso y violaciones. Existen dos Agencias Investigadoras del Ministerio Público, adscritas a ese Centro de Justicia y atendidas por mujeres. Más información en la edición de mañana de El Siglo de Torreón.