1994: Muere Charles Bukowski, célebre escritor y poeta estadounidense

Recordado en su aniversario luctuoso número 26, al que se llega este lunes, Charles Bukowski es reconocido como una de las figuras más importantes de la generación “beat” y uno de los principales exponentes del “realismo sucio” estadounidense.

Henry Charles Bukowski nació el 16 de agosto de 1920 en Andernach, Alemania. Sin embargo, a los tres años se trasladó con su familia a Pasadena, en California, Estados Unidos, cita su perfil biográfico publicado en el portal bukowski.net.

Estudió en San Marino School, Virginia Road Elementary School, Mount Vernon Junior High School, Susan Miller Dorsey High School y Los Angeles High School. Además de cursar la carrera de Periodismo en Los Angeles City College, de donde nunca se graduó.

Desde joven se interesó por la escritura, por lo que en 1935 redactó su primera historia corta, la cual narró la historia de un piloto de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Posteriormente, cinco años después, publicó un cuento y un poema.

Sus siguientes textos fueron Aftermath of a Lengthy Rejection Slip (1944), que publicó la Story Magazine, y 20 Tanks From Kasseldown (1946), que salió en Portafolio III.

En la década de 1940 dejó Los Ángeles para laborar por su cuenta y conocer el país.

Sus biógrafos señalan que viajó por Houston, Nueva Orleans, Filadelfia, Atlanta, Savannah, Miami, San Luis y San Francisco.

En 1944 fue arrestado por la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) y fue excusado de ir a la guerra, debido a que no aprobó el examen psicológico del ejército.

Su vida fue vida dispersa, se entregó al alcohol y a un vagabundeo sin rumbo. Durante muchos años laboró en diversos oficios, desde lavaplatos hasta aparcacoches, reseña el portal de Internet biografiasyvidas.com.

En 1947 regresó a Los Ángeles de forma permanente, donde conoció a Jane Cooney Baker, con quien contrajo matrimonio, según archivos del FBI.

En 1955 fue hospitalizado por una hemorragia interna, a causa de una úlcera sangrante. El hecho le permitió reflexionar sobre su vida, indica la página web history.com.

Un año después entró a trabajar en la oficina de correos, lugar que le sirvió de inspiración para su primera novela, El cartero (1971), que protagonizó por primera vez Henry Chinaski, un alter ego que reaparece en casi todos sus trabajos.

A partir de entonces, comenzó a publicar numerosos poemas en revistas literarias. Además, abandonó su empleo para "sobrevivir con el oficio de escritor".

Sus obras describen realidades degradadas que reflejan la depravación de la vida urbana y las historias de los oprimidos en ciertos ámbitos de la sociedad estadounidense, a través de un lenguaje agresivo e imágenes violentas.

En sus textos retrata, además, personajes estrafalarios y marginales, como prostitutas, alcohólicos, vagos, buscavidas, jugadores arruinados y bravucones, quienes circulan como sonámbulos o pícaros por una ciudad que los rechaza, aseguran los conocedores de su obra.

A lo largo de su vida publicó más de mil poemas, 32 libros de poesía, cinco de cuentos y seis novelas, así como el guión autobiográfico El borracho (1987), que llegó a la pantalla grande.

Entre sus obras figuran Flor, Fist and Bestial Wail (1959), Escritos de un viejo indecente (1969), Factotum (1975), Ordinaria locura (1976), Música de cañerías (1983), Beauti-ful and Other Long Poems (1988) y Pulp (1994), novela que se publicó de manera póstuma.

Charles Bukowski, quien falleció el 9 de marzo de 1994, se dedicó también a la pintura, por lo que a lo largo de su vida produjo más de mil piezas en acrílicos, óleo, acuarelas, pasteles, lápices o bolígrafos; algunas fueron publicadas en las ediciones especiales de sus libros.