Los distintos colectivos feministas de la Laguna, partieron de la Plaza de Armas de Ciudad Lerdo en punto de las 10 de la mañana, dirigiéndose por la avenida Francisco I. Madero hacia el bulevar Miguel Alemán.

Al iniciar, las mujeres fueron tajantes al señalar que la marcha es exclusivamente entre mujeres, por lo que pidieron a los hombres presentes, tanto ciudadanos como de medios de comunicación que se retiraran.

Vestidas de negro con pañuelos verdes y morados, las mujeres de la Laguna caminaron en el contingente para llegar a las 11:10 de la mañana al primer punto de parada donde al menos 200 mujeres estaban esperando para unirse a esta marcha.

Entre consignas cantadas y en carteles, las feministas expresan frases como: "Señor, señora no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente", "Con ropa o si ropa, mi cuerpo no se toca", "Por mi mamá, por mi hija, por mi hermana, por mi, por ti", "Arriba el feminismo que va a vencer que va a vencer", "Niña hermana, si te pega no te ama", "Mujer escucha esta es tu lucha".

El recorrido continúa sobre el mismo bulevar Miguel Alemán, para entrar ya a la ciudad de Torreón y parar en el parque Fundadores, en donde se espera se unan más mujeres.

Posteriormente harán una breve parada más en la Plaza de Armas de Torreón, para tomar la avenida Juárez y llegar a la plaza Mayor, donde concluirá la marcha.