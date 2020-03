Cantantes, actrices y standuperas expresan su sentir

"La humanidad necesita tanto a los hombres como a las mujeres... Entonces ¿por qué nos ven como algo menos que iguales?", dijo hace tiempo la cantante Beyoncé en relación a la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres.

Hoy es el Día Internacional de la Mujer. No es una fecha para festejar, sino para recordar los logros y los avances que ha logrado el sexo femenino en una sociedad que se ha distinguido por el machismo, sobretodo en Latinoamérica.

Con el fin de conmemorar esta fecha, El Siglo de Torreón reunió a mujeres dedicadas a la actuación, el baile, la música y la conducción.

El sitio de reunión fue el Museo Arocena. Algunas, ya se conocían por sus actividades, otras no tenían el gusto y hasta intercambiaron números telefónicos.

Cony Múzquiz, Fabiola Valdez, Jess Du Mora, Arantxa Torres, Nadia del Rivero, Diana Juárez y Alejandra Cabral han luchado por sus intereses desde sus trincheras y cuentan cómo lo han hecho.

ARANTXA TORRES

Ocupación actual: "Soy locutora, actriz y standupera".

¿Qué retos se viven hoy por ser mujer?: "Cada mujer tiene retos propios y diferentes que enfrentar cada día, pero un reto en común sería el tener siempre presente nuestro valor como mujeres y no permitir que nuestra esencia se quebrante. Creo que otro reto es luchar por nuestro bienestar y seguridad, ya sea dentro del movimiento feminista o de forma independiente en nuestro día a día desde nuestra propia trinchera".

En pleno Siglo XXI, todavía hay obstáculos para la mujer en el tema de la igualdad, ¿desde tu experiencia qué es lo que hace falta?: "Hablando del ámbito laboral, siento que he sido muy afortunada hasta el momento de encontrarme con personas, tanto hombres como mujeres, que han creído en mí, sin embargo, pienso que no todas las mujeres han tenido o tienen esa fortuna, así que creo que hace falta que sea la mayoría de las personas que tienen poder y la posibilidad de brindar oportunidades, las que valoren a las mujeres por sus ideas, su trabajo, sus ganas y su fuerza, así como lo harían con un hombre".

¿Cuál sería tu lucha personal en este tema?: "En el tema de la desigualdad, creo que mi lucha está en observarme a mí misma, darme cuenta de cuando he sido yo quien ha practicado la desigualdad con otras mujeres y otros hombres y a partir de ello empezar una deconstrucción de todo ese ideario que nos lleva a practicar el machismo o la desigualdad con otras mujeres y conmigo misma, mi lucha diaria es intentar ser más empática, dejar a un lado los prejuicios que nos llevan a la segmentación".

CONY MÚZQUIZ

Ocupación actual: "Soy directora de teatro, actriz y realizo funciones de administración en una oficina".

¿Qué retos se viven hoy por ser mujer?: "El reto más grande que tenemos como mujeres es entender que la educación es el camino a seguir. Hace falta ésta para respetarnos como mujeres y entender que para salir adelante como sociedad necesitamos trabajar en equipo hombres y mujeres, aceptando nuestras diferencias y valorando lo que cada uno puede aportar".

En pleno Siglo XXI, todavía hay obstáculos para la mujer en el tema de la igualdad, ¿desde tu experiencia qué es lo que hace falta?: "Falta entender que las oportunidades laborales, de desarrollo personal, así como la equidad en las labores domésticas y en la crianza de los hijos no son prioritarias de un sexo, deben de ser compartidas".

¿Cuál sería tu lucha personal en este tema?: "Mi lucha personal es siempre comenzar por respetarme, quererme y aceptarme. Uno no puede dar no lo que no tiene. Y las que somos madres cuestionarnos en la crianza respetuosa de las hijas y de los hijos".

FABIOLA VALDEZ

Ocupación actual: "Soy maestra de danza, coreógrafa, conductora y madre".

¿Qué retos se viven hoy por ser mujer?: "Cada día es una maravillosa aventura que nos permite seguir creciendo demostrándonos a nosotras mismas de lo que somos capaces de lograr".

En pleno Siglo XXI, todavía hay obstáculos para la mujer en el tema de la igualdad, ¿desde tu experiencia qué es lo que hace falta?: "Dejar de compararnos, somos seres individuales, cada quien es; respetemos y sigamos construyendo juntos".

¿Cuál sería tu lucha personal en este tema?: "Ninguna, simplemente vivir en armonía, con respeto, con amor, con paz.

Informarnos más, educar con amor y reafirmar los valores en nuestros hijos para que crezcan sabiendo lo importante que somos como seres humanos tanto los hombres como las mujeres".

DIANA JUÁREZ

Ocupación actual: "Soy standupera y educadora".

¿Qué retos se viven hoy por ser mujer?: "El existir en una sociedad predispuesta a vernos como un mundo de hormonas".

En pleno Siglo XXI, todavía hay obstáculos para la mujer en el tema de la igualdad, ¿desde tu experiencia qué es lo que hace falta?: "Yo creo que la desigualdad la formamos nosotras mismas de manera mental, pues en mi caso el stand up es un ámbito en su mayoría de hombres, y en él he tenido cavidad como ser humano sin determinar un sexo".

¿Cuál sería tu lucha personal en este tema?: "El tratar de dar a conocer al público en general que en esta sociedad tenemos un poder y una cavidad que nada ni nadie nos puede quitar".

ALEJANDRA CABRAL

Ocupación actual: "Soy actriz, fotógrafa y docente".

¿Qué retos se viven hoy por ser mujer?: "Creo que el reto que vivimos es lograr que nuestra voz sea escuchada".

En pleno Siglo XXI, todavía hay obstáculos para la mujer en el tema de la igualdad, ¿desde tu experiencia qué es lo que hace falta?: "No tener miedo y tener más posibilidades de compartir lo que hacemos, sentirnos en total libertad de hacer lo que nos hace felices y estar en paz".

¿Cuál sería tu lucha personal en este tema?: "Seguir haciendo lo que me apasiona, compartir lo que sé y vivir libre en una sociedad en paz".

JESS DU MORA

Ocupación actual: "Soy cantante, tengo una academia de canto y un restaurante".

¿Qué retos se viven hoy por ser mujer?: "Los retos que se viven hoy por ser mujer se resumen prácticamente en una frase 'Regresar vivas a casa'. Sabemos que el feminicidio es un tema de lucha diaria ya que acaba con más vidas que cualquier famoso virus, estamos expuestas y es por eso que el día de hoy levantamos la voz".

En pleno Siglo XXI, todavía hay obstáculos para la mujer en el tema de la igualdad, ¿desde tu experiencia qué es lo que hace falta?: "Creo que en este tema de igualdad, para evitar los obstáculos hace falta seguir informando a la sociedad de todas las maneras posibles, hoy en día tenemos muchas herramientas que podemos aprovechar inteligentemente, pienso que también hay que tener paciencia y empatía ante los hombres y mujeres que tratan de ponerte obstáculos ya que lo considero un problema psicológico, es un padecimiento que ha disminuido con el paso de los años pero aún sigue presente".

¿Cuál sería tu lucha personal en este tema?: "Estoy preparando un espacio gastronómico cultural en donde se realizarán distintos eventos donde la gente se pueda expresar en distintos temas que nos importan tanto como sociedad como a nivel personal, por ejemplo, el próximo será este 31 de marzo. Será un taller llamado Cómo ser mujer y no morir en el intento, impartido por la psicotanatóloga Lucy Barbosa".

NADIA DEL RIVERO

Ocupación actual: "Soy cantante profesional, maestra de música y madre".

¿Qué retos se viven hoy por ser mujer?: "Luchar por la igualdad de género".

En pleno Siglo XXI, todavía hay obstáculos para la mujer en el tema de la igualdad, ¿desde tu experiencia qué es lo que hace falta?: "Debemos darnos cuenta que nosotras tenemos las mismas capacidades o más, para desempeñar cualquier trabajo".

¿Cuál sería tu lucha personal en este tema?: "Estoy en contra del aborto. Por falta de apoyo, de información y miedo muchas mujeres buscan salidas fáciles al grado de llevarlas a la muerte o de negarse la oportunidad de ser madres".