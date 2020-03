'Grave', aprobación de uso lúdico de cannabis

Rafael Mora, titular de los Centros de Integración Juvenil en Torreón (CIJ), afirmó que la situación de salud del país en los próximos años será "por decir lo menos, grave", esto en referencia a la inminente aprobación de la marihuana para uso lúdico de parte del Senado de la República.

El especialista señaló que se trata de una situación "más que delicada" en la que los legisladores, fuerzas políticas y gobierno en general, aún no cuentan con las dimensiones adecuadas respecto a lo que llegaría a ocurrir con el uso lúdico de la marihuana, tanto en el plano de salud pública como en las afectaciones a la vida social en general.

"La realidad es que siempre lo hemos dicho, no es algo que haya saltado a la discusión pública ayer, no estamos a favor del uso lúdico de la marihuana. De hecho teníamos que haber avanzado primero en estudios para el uso medicinal de esa droga, ver sus efectos y en qué se podía apoyar al sector Salud. Lo que está pasando ahora es que se va a impactar al país en términos muy graves, estamos proyectando un incremento sustancial en el consumo de parte de muchos grupos sociales, especialmente los jóvenes… Esto nos va a llevar a un problema de varias aristas, porque no se ha dejado en claro el esquema de prevención de adicciones, no tenemos los recursos suficientes para atender a la gente en el sector Salud por la atención regular, imagínate con un problema masivo de adicción a la marihuana", declaró.

Mora señaló que al menos en la Comarca Lagunera se registraron durante 2019 consumos y problemas de adicción en menores de entre 13 y 14 años, por lo que el llamado "candado" de la mayoría de edad que pretenden colocar los legisladores sería únicamente para efectos de imagen pública, siendo en la práctica cuando se tenga acceso total de todas las edades a esa droga.

Citó por ejemplo los casos del alcohol y el cigarro, en el que se siguen vendiendo a niñas, niños y adolescentes a pesar de que se tienen restricciones legales.

"No es por ahí, queremos que esto sea una discusión seria y con análisis de todos los factores que intervienen en este fenómeno, pero desgraciadamente vemos que ya está muy avanzado el tema, que es cuestión de semanas para que podamos tener ya una noticia respecto a la aprobación de la droga y bueno, no tenemos más remedio que esperar un incremento drástico en el consumo… No sabemos realmente la forma en la que van a estar vigilando todas las consecuencias, es un poco la consecuencia de la improvisación que se ha tenido en el gobierno últimamente, desgraciadamente así es y lo tenemos que decir".

Respecto a las declaraciones del gobernador Miguel Ángel Riquelme, en las que el mandatario afirma que "no es el momento" de despenalizar la marihuana en el país, Rafael Mora coincidió y añadió que además se trata de una situación que se tiene "muy clara, al menos aquí en Coahuila".

"Tiene toda la razón el gobernador, él está viendo además por el problema de inseguridad que se viene, porque en estos momentos y mientras se resuelve la legislación, los cultivos de la droga y su producción están en manos del crimen organizado. Una vez que sea legal, ellos van a querer seguir teniendo el control… la realidad es que vamos a buscar una forma de coordinarnos a nivel local para resistirlo más que se pueda en términos de atención emergente de adicciones, porque de prevención ya ni hablamos, va a ser imposible", lamentó el titular de los CIJ en Torreón.