Pide Riquelme analizar más la legalización

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, afirmó que por el momento "no existen las condiciones" para que se pueda dar paso a la despenalización del consumo de la marihuana con fines recreacionales o lúdicos, esto luego de que el Senado de la República analizó el tema en lo general a lo largo de la semana.

Fue a través de las comisiones de Justicia, Estudios Legislativos y Salud, que los legisladores aprobaron el uso recreacional de la marihuana hasta los 28 gramos, esto exclusivo para personas mayores de 18 años, además de que se permita el cultivo de hasta cuatro plantas en los domicilios sin que esto represente una sanción de parte de las autoridades.

Al ser cuestionado si se encontraba a favor o en contra de dicha medida, el mandatario estatal dejó en claro que se trata de una situación que merece un análisis con mayor calma y en otro momento, pues actualmente no se cuenta con las condiciones para regular de forma adecuada el fenómeno del consumo abierto y permitido.

"No estoy en contra de una eventual legalización de posesión de la marihuana, pero siendo uno de los gobernadores del ámbito en materia de seguridad y estando en la Comisión de Derechos Humanos, también pertenezco al Sistema Nacional de Seguridad y presido la Comisión de Información, te puedo decir que México no está preparado para ello. No estoy en contra de una eventual legalización, sin embargo no hay condiciones ni nuestro sistema de justicia está listo para recibir lo que puede ocurrir dentro del consumo legalizado de la marihuana, el uso lúdico es otro tema".

Riquelme recordó que los principales crímenes ocurridos en la entidad, en los llamados delitos de alto impacto, son dentro de los influjos de cualquier tipo de droga, en el 60 por ciento de esos casos específicos son precisamente por el consumo de la marihuana.