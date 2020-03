Babasónicos lanza el sencillo Suficiente

La banda de rock argentina Babasónicos lanzó en todas las plataformas digitales su más reciente tema Suficiente, que estará acompañado de un video musical próximo a estrenar. Los rockeros anunciaron el debut, a través de redes sociales, con la leyenda Suficiente al pie de un enlace a todas las plataformas en las que está disponible su nueva canción. Los fanáticos no tardaron en reaccionar al anuncio.

"Cada día más enamorada, más atada. Divina canción", "Me siento tan identificada con la letra", "Me pongo de pie y me quito el sombrero, genios", "El tema justo, en el momento justo", son algunos de los comentarios que hicieron los internautas. Líricamente la canción gira en torno a una lucha interna sobre las caídas de la vida del intérprete: "Los últimos cinco años fueron un total desastre, caer, levantarse, caer de espalda, estar deshecho y descompuesto a la vez", dice en una de sus estrofas.