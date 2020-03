Trabaja en promover la equidad de género

Dulce Pereda Ezquerra es actualmente la síndica de vigilancia en el Municipio de Torreón, uno de los puestos en cabildo de mayor responsabilidad administrativa y financiera. Pereda es la encargada de vigilar la correcta aplicación de recursos, programas y acciones de beneficio social en la estructura de gobierno local, entre otras tareas. Cuenta con una trayectoria de varios años dentro del servicio público, destacando como titular del Instituto Municipal de la Mujer (IMM) y directora del DIF Torreón en anteriores administraciones, puestos en los que ha tenido que tomar determinaciones que en muchas ocasiones encuentra opiniones masculinas, ya sea para abrirse paso, para negociar o para convencer. Así pues, se ha convertido en una de las voces políticas de mujeres más relevantes en los últimos años dentro de la ciudad de Torreón.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Pereda Ezquerra contesta algunos cuestionamientos respecto a su papel como mujer dentro de una sociedad como la de Torreón, además de su perspectiva como servidora pública como ejemplo de otras más en el futuro.

´¿Cuál ha sido el mayor reto como mujer dentro de su labor en el servicio público?

Quizá, poner en funcionamiento el Instituto Municipal de la Mujer de Torreón en la administración del Ing. Miguel Riquelme. En 2014 empezamos sin nada, solo teníamos el decreto de creación. No había oficina, ni personal y la gente no sabía que existíamos. Me tocó iniciar de cero la promoción de la equidad de género, empezando por personal del Gobierno municipal. Era un tema desconocido en la administración. Dejamos un instituto consolidado, con instalaciones y presupuesto propio, como ningún otro en el estado. Aunque es muy importante, porque dejó un camino abierto, esa es solo la parte institucional. Lo más motivador es que tuvimos la oportunidad de ayudar a muchas, muchas mujeres: más de 100 mil personas.

´¿Cree que la sociedad mexicana ya le da el valor necesario a las mujeres en el rubro laboral?

No, claro que no. Entre otras cosas porque la mayor parte del trabajo de las mujeres no es remunerado. Avanzamos, claro y muchas personas hemos colaborado de una u otra forma para lograr la igualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, todavía vemos a las mujeres realizando doble jornada laboral, recibiendo sueldos más bajos que los hombres por un trabajo igual y discriminación. ¿Cuántas veces una mujer no es considerada para puestos de mando porque, quienes toman la decisión, especulan con que tarde o temprano, las mujeres nos ausentemos del trabajo?

´¿Se ha enfrentado alguna vez a discriminación laboral por el hecho de ser mujer?

No, no es mi caso. Pero sí me ha tocado abrirme paso yo sola en espacios laborales donde predomina la presencia de los hombres.

´¿Qué le falta a México para tener una sociedad más justa entre hombres y mujeres?

Lo que falta es que muchas de las leyes se cumplan. Y para eso hay que cambiar la forma de pensar de las personas que imparten justicia. Desde los niveles más bajos, desde quienes toman las denuncias. Hay una falta de sensibilidad, atroz. Y eso es en todos los niveles. Las encuestas de Mitofsky de esta semana dicen que casi la mitad del país está de acuerdo con el paro del lunes 9, pero el presidente de la nación dijo que "ni lo tenía en mente" cuando anunció la venta de los boletos de lotería del avión presidencial, que en realidad ni siquiera involucra al avión presidencial, para ese mismo día. Dime si no hay un camino enorme por recorrer.

´¿Ve en México un futuro positivo para las mujeres en el plano laboral?

En la mayoría de las empresas están haciendo lo adecuado, porque ahí ya se lleva avanzado el cambio cultural. Pero en el ámbito de la política pública laboral a nivel federal, creo que hay un atraso, el presidente de México no gobierna con sensibilidad de género.

´¿Qué consejo le da a las mujeres que podrían ver en usted un ejemplo?

Que no vean en lo doméstico un lugar asignado para las mujeres. Quedarse en la casa debe ser una decisión, no una obligación. Que se capaciten, que se informen, que se preparen para salir al mundo a ocupar cualquier espacio que deseen. Que no tengan miedo.