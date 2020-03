LeBron James se negaría a jugar sin aficionados

a estrella LeBron James calificó de imposible jugar sin público en las arenas como una medida preventiva que contemplaría implementar la NBA ante el contagio del COVID-19.

"No, eso es imposible", fue la primera frase de "The King" James ante los reporteros, después del encuentro que ganó con Lakers a los Bucks.

La NBA circuló un memorándum a todos los equipos del circuito, en el que anticipa la posibilidad de llegado el momento que los juegos se desarrollen sin público, ni representantes de los medios de comunicación y ni personal que no sea indispensable.

"No juego si no tengo a los fanáticos en la multitud", al argumentar que lo hace para sus compañeros y también para los aficionados. "Si me presento a una arena y no hay aficionados, no juego, y pueden hacer lo que quieran".

A su vez, el base de Celtics de Boston, Kemba Walker, expresó que sería terrible, aburrido, "apestaría. Podrían cancelar todo el juego antes de llegar a eso".

Cuatro prominentes ligas de deportes en Estados Unidos contemplan la posibilidad de restringir el acceso a los vestuarios como precaución para proteger a los deportistas de exposición al coronavirus, dijeron dos personas con conocimiento del asunto.

La NBA de basquetbol, las Grandes Ligas de beisbol, la MLS de futbol y la NHL de hockey _ actualmente en temporada _ participan en las conversaciones y no se han tomado aún decisiones, de acuerdo con las personas, que hablaron ayer a condición de preservar el anonimato porque las conversaciones siguen en curso.

Además, la NBA informó a sus equipos que tienen hasta el martes para tener un "plan para limitar la cantidad de empleados del equipo y arenas ... que interactúan con jugadores" como parte de sus medidas preventivas. Los equipos de la NBA recibieron la instrucción de tener a un especialista en enfermedades infecciosas y encontrar un servicio para realizar las pruebas para la detección de COVID-19.

Los cambios no eliminarían las entrevistas con la prensa antes y después de los partidos, sino que simplemente las pasarían a localidades diferentes, posiblemente salas de conferencias de prensa.