Lizzo acusa a Tik Tok de borrar sus videos en traje de baño

La celebridad estadounidense, se ha caracterizado por exponer sin tabúes sus ideas, además acostumbra a publicar fotografías con poca ropa y exhorta a sus seguidores a no avergonzarse por no cumplir con los estereotipos de belleza que la sociedad impone.

La ganadora al Grammy, denunció su molestia, tras la censura por parte de la famosa aplicación: "TikTok no para de eliminar los videos en los que aparezco en traje de baño”, escribió.

“Pero permite que otras chicas compartan los suyos en bikini. Me pregunto por qué... TikTok, tenemos que hablar", añadió la famosa en los subtítulos de un video donde repite “lo sé, lo sé”, en una canción improvisada.

#Lizzo is claiming that #tiktok is taking down her video due to the fact that she was in her bathing suit. while #tiktok is allowing other female tiktokers video to still be up while there in there bathing suit pic.twitter.com/MpFhmp1t6M