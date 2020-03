Verónica del Castillo asegura que 'no sirve' la marcha del 8 de marzo

Verónica del Castillo declaró que no planea asistir a la marcha programada para el día de mañana 8 de marzo, que conmemora el Día Internacional de la Mujer, ya que asegura “no sirven de mucho”.

A pesar de que son muchas las celebridades que han mostrado su apoyo a la causa y han levantado la mano para formar parte de la manifestación, organizada por varios grupos feministas con el objetivo de exigir un freno a la violencia de género en el país, la hermana de Kate del Castillo opina distinto, pues considera que no se logrará nada con ello.

“No iré porque he participado en muchísimas marchas y lamentablemente creo que no sirven de mucho, mi labor va a ser desde otro punto”, declaró a la revista TVNotas.

Asimismo, mencionó que otra de las razones por las que no formará parte de esta marcha se debe a que probablemente habrán muchas infiltradas, por lo que cree puede terminar como un suceso violento.

“Además de que no me voy a prestar para que se me utilice para que se partidice. Hay muchas infiltradas y puede haber mucha violencia. No quiero que se malinterpreten las cosas", dijo la conductora.

Sin embargo, señaló que su ausencia no le prohibirá que apoye a la causa mediante una meditación que lleve creencias positivas a las mujeres.

Además, confesó no estar de acuerdo con la frase del movimiento nacional “Un Día Sin Mujeres”, pues asegura que “no debemos mandar ese mensaje cuántico de muerte, de sin mujeres, debería ser Un Día Con Mujeres Pero Unidas, sí por la igualdad, solidaridad y justicia", opinó.