Se derrumba hotel para cuarentena de infectados con COVID-19 en China

Un hotel ubicado en la ciudad china de Quanzhou colapsó abruptamente este sábado y decenas de personas quedaron bajo los escombros. De acuerdo con informes oficiales, se han rescatado al menos a 23 personas hasta el momento.

El accidente ocurrió alrededor de las 07:30 horas (11:30 GMT) del sábado en el distrito de Licheng. Según el informe preliminar, unas 70 personas quedaron atrapadas. Hasta las 9:00 (13:30 GMT), 23 personas habían sido rescatadas.

La televisora CCTV Asia Pacific reportó más adelante el rescate de al menos 32 personas, aunque aún sin cifras preliminares de defunciones.

En los videos difundidos en redes sociales se ven a los servicios de emergencia buscando a personas atrapadas y de acuerdo con el Diario del Pueblo Chino, este “era un lugar designado para resguardar a personas sospechosas de estar contagiadas con COVID-19”.

“El Cuerpo de Bomberos de Fujian ha enviado a la escena a 26 vehículos y 147 personas del destacamento de rescate de incendios de Quanzhou”, reportan informes oficiales.

