Espera diputado que iniciativa sea aprobada

Será este miércoles cuando se presente ante el Pleno del Congreso del Estado la iniciativa de modificación al Código Penal del Estado para eliminar la temporalidad para la tipificación de violencia familiar. Se espera que se apruebe por unanimidad por los diputados de todas las fracciones.

Fue el diputado local Marcelo Torres Cofiño, quien expuso la iniciativa el mes de noviembre del año pasado y será presentada al Pleno la próxima semana.

"Fue una iniciativa que presentó su servidor a finales de noviembre del año pasado, se dictaminó desde noviembre pasado y dado que en el mes de enero y febrero está la permanente, no es posible el que se aprobara en el Pleno, sin embargo es un tema que está turnado en el dictamen a la Oficialía Mayor del Congreso para que sea aprobado el próximo miércoles en el Pleno. Considero que debe ser aprobada por unanimidad por los diputados de todos los grupos y fracciones parlamentaria", comentó el diputado del Partido Acción Nacional (PAN).

Torres Cofiño informó que esta modificación nació a petición de grupos como la Red de Mujeres de La Laguna, con quien dijo se trabajó para lograrlo.

"Se les invitó a que acudan el próximo miércoles al Congreso para que sean testigos de la aprobación de este dictamen, que se convierta en decreto de ley para reformar el Código Penal", comentó.

Así mismo, comentó que "fue el caso de esta petición por parte de estos grupos y por supuesto como diputados y representantes populares que somos estamos obligado a atender estas necesidades de estas causas. Me parece justa, que es totalmente legítima, es un tema irrenunciable e impostergable y que debemos atender con prontitud".

Como se informó, actualmente las mujeres no casadas de Coahuila que sufren de violencia por parte de sus parejas no pueden acceder a la tipificación de violencia familiar si no tienen un mínimo de seis meses de relación.

Sobre la iniciativa que el Gobierno del Estado buscará de subir a 90 años la pena contra quien cometa feminicidio con agravantes en la entidad, el diputado comentó "definitivamente en el legislativo estamos obligados y comprometidos con las causas más sensibles de los ciudadanos, por supuesto que hay que analizar el incremento de las penas, pero hay que buscar igualmente la forma en la que podamos prevenir estos ilícitos".

Al cuestionarlo sobre la viabilidad de esta propuesta, el diputado comentó que "hay qué analizarlo, sin embargo insisto mucho en la prevención, en el trabajo que debemos hacer también desde el Congreso a efecto de tener la prevención de estos hechos".