Se resfría Darvish y toma precauciones

- En medio de temores por el brote del nuevo coronavirus, el pítcher de los Cachorros de Chicago Yu Darvish decidió ser extra cuidadoso luego de que se resfrió esta semana.

El derecho japonés fue revisado por dos médicos y se alejó del equipo por un día. Ayer, lanzó tres entradas en un juego simulado.

Darvish dijo que comenzó a toser luego de un entrenamiento el miércoles. Seguía tosiendo y estornudando un poco el jueves, por lo que llamó a Nao Masamoto del departamento de desarrollo y reclutadores amateur antes de presentarse en la instalación de pretemporada del equipo.

Darvish fue recibido por un médico del equipo en el estacionamiento y lo envió a un consultorio para su revisión.

"Sólo he tosido por dos días y me siento diferente, pero quiero saber si estoy bien o no", dijo Darvish ayer a través de un intérprete. "No quiero estar en el clubhouse, si tengo el coronavirus o algo parecido, llegar al vestidor y contagiar a todos, ¿eso no está bien, o sí?".

El mundo deportivo ha vigilado ansiosamente el brote del virus, que ha provocado la cancelación de algunos eventos y partidos en estadios vacíos.

Darvish señaló que se siente bien, pero que sigue tosiendo un poco.