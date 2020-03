Diana Bracho se pronuncia contra doblaje en el cine

La actriz de cine teatro y televisión, Diana Bracho aseguró que la propuesta que plantea que todas las películas se doblen al español, está fuera de toda proporción y que ataca al actor y su proceso creativo.

"Me parece un retroceso absurdo ridículo y es que la mitad del trabajo actoral tiene que ver con la voz evidentemente", dijo la actriz que fue presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en 2002, y aseguró que no entiende cuál es el propósito de esta propuesta.

"Creo que el doblaje en películas para niños o caricatura se justifica, pero en (las demás) películas me parece un crimen, es terrible, ¿a quién se le puede ocurrir que sea algo bueno? No es bueno para nadie, quizá para las personas que doblan les va a ir muy bien, me da mucho gusto que trabajen más y obtengan más ingresos, pero, para el cine mismo, para el actor, para el acto creativo es una amenaza, estoy totalmente en contra", dijo.

"Creo que es una propuesta que no se puede aceptar en la medida que es absurda, no conduce a nada bueno, no se trata de mejorar nada, ni de salvar nada.

No acabo de entender bien que hay detrás de esto, por qué se les ocurrió, a dónde quieren llegar, cuál es la idea", agregó la protagonista de Cuna de lobos.

La actriz quien participó en películas como El castillo de La pureza y Las Poquianchis, aseguró que esta medida va en contra de la trayectoria de cualquier figura internacional.

"Qué barbaridad qué le quiten la voz a Meryl Streep, que las escuché con una voz chillona, igual a todas las demás, eso está mal, le están quitando la mitad de su trabajo, le están restando a su creación y eso no se vale", concluyó.