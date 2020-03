Amari Cooper quiere seguir en Vaqueros

Uno de varios jugadores que se convertirán en agentes libres con Vaqueros de Dallas es Amari Cooper, sin embargo, el receptor aseguró que quiere permanecer con el equipo por mucho tiempo más.

Cooper llegó al conjunto de la "Estrella Solitaria" a mediados de la temporada de 2018 en la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), tras su paso con Raiders de Oakland, aunque fue en la más reciente campaña que se convirtió en uno de los receptores favoritos del pasador Dak Prescott.

En 2019 Cooper finalizó con 79 recepciones, mil 179 yardas y ocho anotaciones, convirtiéndose en uno de los líderes por la vía aérea.

"Me encanta ser un vaquero de Dallas. Me encanta todo. Pienso en ello todos los días, solo el aura de ser un vaquero no se puede superar. Quiero ser un vaquero de por vida", confirmó.

El problema con la franquicia de Jerry Jones es que son varios los jugadores que acaban su contrato y las miradas están puestas en Prescott y, en este sentido, cabe recordar que cada equipo puede nombrar a dos jugadores franquicia en esta temporada baja.

Con respecto a su relación con el quarterback, el egresado de la Universidad de Alabama destacó que desde el primer momento fue muy buena, razón por la cual no quiere que ese vínculo sea separado.

"Hemos construido una buena relación hasta ahora. Desde el momento en que llegué aquí, pudimos comenzar a tener una buena química, y solo por mi experiencia en estar en la NFL no diría que es algo común", sentenció.