Bisogno se burla de 'Pepillo' Origel

El controversial conductor del programa Ventaneando, Daniel Bisogno, no dudó en mofarse de la reacción que tuvo "Pepillo" Origel en su video compartido en redes sociales, en el que se muestra en pánico tras presenciar una balacera en la colonia Polanco de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron mientras el presentador de Televisa daba un paseo en el parque Lincoln ubicado en la zona.

"¡Vengo con mis niños y el balazo aquí!", se le escucha decir al comienzo del clip donde aparece llorando y visiblemente nervioso.

El video que se hizo viral en redes sociales tuvo gran eco, al grado de que en el programa Ventaneando compartieron la experiencia de quien fuera alguna vez su compañero en la emisión.

Ante las escenas, el "Muñe" no pudo contenerse y se burló del conmovido Origel tras vivir ese amargo momento.

"Lo que me preocupa son los niños.

Uno de los niños no puede ver ahorita armas ni de broma, Te lo juro que le da hasta moquillo", dijo en tono burlesco.

Por su parte, Pati Chapoy le llamó la atención a Bisogno por expresarse de esa forma de "Pepillo". "Yo lo entiendo perfecto, yo me hubiese zurrado como él", añadió Bisogno sobre lo que pasó con Origel.

Por su parte, Juan José Origel les respondió al conductor de Ventaneando en su Instagram, al poner una imagen de la nota del conductor donde señalan que se burla de él con la siguiente frase: "Ni modo! Ojalá y a él nunca le pase NADA! .

Más de cinco mil personas reaccionaron a su publicación y no dudaron en ofrecer su apoyo al también conductor de espectáculos y señalar que Bisogno primero debería de explicar el video en donde supuestamente se le vio besándose con otro hombre, como la usuaria kmarisol2015 que le puso: "Mejor que explique el video de los besotes y luego siga criticando".

Otros le escribieron que el conductor de Ventaneando hasta de su madre se burlaba, "ese wey se burla hasta de su mamá, que se puede esperar de él", fue el mensaje de chenohiguera.

Y muchos más le decían que lo ignorara, pues la situación en México sí estaba muy violenta y ya en cualquier lado corrías peligro.

"Cuando a él le suceda algo así, se acordará de ti. Ánimo Pepillo, la situación en la ciudad ya no es de tranquilidad, es triste saber que ya no podemos salir libremente en las noche a algún parque porque uno no puede saber si regresará con bien a casa", le escribió juarezbetty664.