Federico Castañeda anuncia su retiro

- Poniendo fin a una carrera de 17 años en el beisbol profesional, el lagunero Federico Castañeda anunció ayer su retiro como pitcher, mediante un emotivo comunicado dado a conocer mediante sus redes sociales.

Fue en su cuenta de Twitter, @LicoCasta donde el nacido en Torreón, dio a conocer su decisión: "Después de 17 años de haber jugado beisbol profesional, me voy contento y feliz por haber conseguido mi sueño, el sueño de todo jugador de llegar al profesionalismo. Gracias a Dios, me siento agradecido por haber obtenido logros como ser campeón en la LMB con los Diablos Rojos del México y Tomateros de Culiacán en la LMP, al igual que la dicha de llegar al beisbol de Estados Unidos y ser también campeón en sucursal AA - AAA de la organización de los Reales de Kansas City Royals", expuso en su misiva.

Agregó Castañeda que: "obtuve un juego de estrellas en LMB y lograr un juego sin hit ni carrera combinado con la organización de Vaqueros Laguna", en referencia al "No - No" que lanzó en Monclova junto a Baudel Zambrano, Carlos Gutiérrez y el venezolano Yoel Hernández. "El beisbol me ha dado tanto, el beisbol ha sido mi vida y lo seguirá siendo, porque me dio muchas satisfacciones. Hoy, agradecido y con ese sentimiento agridulce, hago oficial mi retiro del beisbol profesional. Gracias a mis compañeros, a los mánagers, coaches, directivos y todos aquellos con los que compartí en el terreno, el amor por este bello deporte. También agradezco a la afición y mi familia que me apoyó", finaliza su comunicado.