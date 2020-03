Complicado, situar cuenca en el sureste

Pedro Madero, especialista en equipos de ordeña, dijo que es positivo invertir en la cuenca lechera del sur sureste, sin embargo, recordó que ha habido esfuerzos y ha sido muy complicado, pues el ganado no se adapta, el clima tropical es muy difícil para la producción, los animales sufren mucho por el embate de las moscas, tábanos y garrapatas, la humedad, el estrés calórico, entre otros factores.

El empresario consideró que es positivo que el Gobierno experimente y busque opciones, pero sin descuidar la cuenca lechera de La Laguna.

"Si lo que ya se hizo, lo abandonamos, al rato no vamos a tener lo que teníamos y probablemente no funcione lo que queremos que funcione, nos podemos quedar como el perro de las dos tortas, sin nada, la cuenca lechera en el sur es complicada, nosotros ya hemos hecho intentos con algunos clientes en el sur y fue muy complicado", expuso, "no es fácil crear una cuenca lechera en el trópico".

Madero señaló que son décadas de trabajo las han forjado la cuenca lechera en la región, además de que en los últimos 50 años ya no ha habido ningún Gobierno involucrado, salvo algunos programas federales. Sin embargo, destacó que puro trabajo de los productores individuales que han hecho crecer a este sector.

"La cuenca lechera creció por el esfuerzo de mucha gente, que hizo ahorros, que hizo inversiones, que se sacrificó, que pidió prestado, que trabajó muchas horas, ahora no podemos dejarlos abandonados, las cosas están difíciles, los costos están muy altos y el precio de leche es bajo, no hay apoyos y eso va a complicar las cosas", comentó.

Señaló que, como empresa, Madero Equipos de Ordeño apoyará el proyecto del sureste proveyendo los mejores equipos para la gente, en sus dimensiones, pues indicó que se trata de ganaderos pequeños con producciones muy bajas, de modo que se debe ayudarles a gastar poco y ganar lo más que se pueda.

"Ojalá el clima no nos estorbe demasiado", indicó.

La compañía actualmente ha entrado en mercados internacionales como Brasil, Estados Unidos, China y Chile, aunque en este último la situación política ha complicado las cosas.