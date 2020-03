Cancelan publicación de memorias de Woody Allen

La editorial de Woody Allen decidió cancelar la planificada publicación de las memorias del cineasta Apropos of Nothing.

Hachette Book Group hizo el anuncio ayer, tras días de críticas enfocadas en las alegaciones de que Allen abusó sexualmente de su hija Dylan Farrow. El jueves, docenas de empleados de Hachette montaron una huelga.

"Cancelar el libro del señor Allen fue una decisión difícil. En HBG tomamos muy en serio nuestra relación con los autores, y no cancelamos libros a la ligera", dijo la editorial.

"Hemos publicado y continuaremos publicando muchos libros desafiantes.

Como editores, nos aseguramos cada día en nuestro trabajo de que distintas voces y puntos de vista opuestos puedan ser escuchados".

El libro de Allen iba a publicarse en abril.

Allen ha negado que haya hecho algo malo y no fue incautado tras dos investigaciones separadas en la década de 1990. Pero las acusaciones han recibido nueva atención en la era de #MeToo.

A través de su acuerdo con Hachette, Allen compartió brevemente editorial con uno de sus principales detractores, su hijo Ronan Farrow, cuyo libro Catch and Kill fue publicado el año pasado por Little, Brown and Company, una división de Hachette.