Aplazan boda por coronavirus

Un día después de haberse convertido en tendencia en redes sociales al anunciar su embarazo, la cantante estadounidense Katy Perry, vuelve a ocupar los titulares de los medios informativos al dar a conocer que decidió aplazar su boda, misma que se llevaría a cabo en Japón.

La ceremonia que uniría a la intérprete de Roar, con el actor Orlando Bloom, estaba programada para recibir a 150 personas, sin embargo, los novios optaron por aplazarla debido a la epidemia por coronavirus que se vive actualmente.

El temor en la pareja aumento debido al embarazo de la cantante. Perry y el protagonista de la cinta El señor de los anillos, se comprometieron el 14 de febrero de 2019 y un año después estaban dando la noticia se su embarazo.

En entrevista con la radiodifudora Sirius XM, la cantante aseguró que su embarazo y su debut en la maternidad estaba perfectamente planeado y que no significó sorpresa alguna.

La relación Perry-Bloom data de 2016, desde entonces han tenido encuentros y desencuentros, sin embargo, en el último año se les ha visto más estables.

Antes de decidir formar una familia con Orlando Bloom, Katy tuvo sus romances con varios famosos como:

El integrante de la banda Gym Class Heroes, Travie McCoy, se encontró con Katy Perry cuando él hacía una grabación en un estudio y pronto se convirtieron en amigos cercanos; el siguiente sencillo de la agrupación estaba a punto de sacar su video musical, y fue así como Perry tuvo una aparición en Cupid Chokehold.

Posteriormente a la filmación del video, Perry y McCoy se convirtieron en una pareja, pero su romance no llegó demasiado lejos.

Después de meses de relación y un anillo de compromiso involucrado, la pareja dio por concluido esta relación ya que McCoy admitió tener problemas con las drogas, Perry decidió finalizar su romance, ya que su novio tenía prioridades y la compositora no estaba entre ellas.

Katy Perry continuó escribiendo música y buscando otros horizontes en su carrera artística, así que optó por la actuación, durante un segmento de la película Misión Rockstar, Perry grabó unas escenas y en ese momento fue cuando conoció al comediante inglés Russell Brand. Aunque la participación de Perry fue eliminada de la película, era claro que entre Brand y ella existía un aura de comodidad y pronto los rumores de su relación se convirtieron en una verdad innegable.

Dos años posteriores a su primer encuentro, Brand y Perry contrajeron matrimonio y aunque esta parecía la historia de amor de ensueño que cualquier matrimonio desearía, las cosas se vinieron abajo tan solo 14 meses transcurridos desde de su boda, ya que Brand vía mensaje de texto le pidió a la intérprete el divorcio.

Durante el documental de Perry, "Part of Me" la artista agregó escenas donde se veía destrozada por la noticia de su separación, mientras los miles de espectadores la esperaban ansiosa para salir al escenario, minutos antes todo era caos en los camerinos. Finalmente, Perry decidió dar el show y desde el día en que firmó el divorcio con Brand no ha vuelto a contactarse con él.

En junio del 2012, Perry y John Mayer fueron vinculados de forma romántica y poco tiempo pasó cuando se confirmó que estaban juntos, sin embargo, en el verano del mismo año se separaron, y tan sólo unos meses después retomaron su relación sentimental.

Unas vacaciones y una ceremonia de los Grammy fueron las que marcaron el retorno de la pareja, pero en el 2013 decidieron terminar las cosas, otra vez. Y aunque pareciera que uno aprende de sus errores al cometerlos más de una vez, ambos cantantes intentaron estabilizar su relación.

Todo iba bien, y es que Perry y Mayer grabaron Who You Love, un dueto que iría incluido en el siguiente álbum de estudio del compositor. En el 2014 dejaron oficialmente su noviazgo.