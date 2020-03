¿Bastará el poder a los Mellizos para la SM?

- El alud de jonrones de los Mellizos de Minnesota fue sin precedentes. Batearon 307 para establecer un nuevo récord y enfilarse a una temporada regular de 101 victorias, que los dejó al frente de su división por primera vez desde 2010.

Sin dejarse llevar por el conformismo, añadieron a otro cañonero en el invierno. A un precio de 92 millones de dólares, ficharon a Josh Donaldson, un tercera base que conectó 37 cuadrangulares para los Bravos de Atlanta en 2019.

El 'Bomb Squad' promete ser más explosivo.

"Ya conseguimos nuestro récord y no creo que se romperá demasiado rápido", señaló Miguel Sanó, quien tuvo que mudarse a la primera base tras la adquisición de Donaldson. "Este año, vamos por algo mejor. Vamos por la Serie Mundial".

La llegada de Donaldson debe apuntalar la defensa en el cuadro interior, que reflejó cierta debilidad el año pasado.

Según los cálculos de Fangraphs, Donaldson quedó segundo entre los antesalistas de la Liga Americana en cuanto a carreras evitadas a la defensiva con 15, solo por detrás de las 18 de Matt Chapman (Oakland). Sanó terminó con un -5.

Pero no hay que engañarse. La ofensiva de Minnesota será más potente al incorporar a alguien con un historial muy favorable en el Target Field: batea para .373 con siete dobles, 10 jonrones y 21 impulsadas, en 22 juegos.

"Por alguna razón, este estadio es uno que me sienta bien a mí", dijo Donaldson. "Le he tomado cariño".

Puede ser que Donaldson no esté enterado, pero el motivo por el que le ha ido bien en el parque es porque es un bateador que jala la bola por las esquinas cuando hace contacto, y la distancia del rincón del bosque izquierdo es de 339 pies, en contraste con los 411 que hay empujar la pelota por el centro del diamante.

Y ese es el secreto de que ocho jugadores distintos sonaron 20 o más jonrones la pasada campaña y cinco conectaron 30 o más.

Minnesota nunca ha sido un destino predilecto, con sus gélidas temperaturas de abril. Pero los Mellizos se han ganado una buena reputación en las mayores por un coqueto estadio y una efusiva camaradería que se afianzó bajo la dirección del mánager Rocco Baldelli.

Otra señal de que la gerencia tiene la ambición de conseguir el campeonato que Minnesota lleva buscando desde 1991 fue el acuerdo con Boston y Los Ángeles para adquirir al derecho de los Dodgers Kenta Maeda a fin de que llene una plaza en el medio de la rotación abridora.

José Berríos (14-8 y 3.68 de efectividad) y Jake Odorizzi (15-7, 3.51) son las dos principales cartas de la rotación.

Más allá de todo el poder ofensivo, los pitchers abridores entienden que su desempeño será determinante en ir más lejos que una primera ronda divisional. Y pueden presumir que son un grupo de calidad, pues quedaron octavos en las mayores con una efectividad de 4.18.

"No oímos mucho de eso porque tuvimos un bateo histórico. Eso no nos causa problemas. No necesitamos la notoriedad", comentó Odorizzi.

En cuanto a la alineación diaria, el grupo regresa casi intacto, incluyendo a Nelson Cruz (41 jonrones), Max Kleper (36), Sanó (34), Mitch Garver (31) y Jorge Polanco (22). Los Mellizos dejaron partir a Jonathan Schoop como agente libre, dándole al venezolano Luis Arráez la titularidad como segunda base tras batear para .334 en 92 juegos como novato.

El bullpen está completo con Tyler Duffey, Trevor May y Sergio Romo como preparadores de mesa del cerrador Taylor Rogers

Resta por verse cómo funciona la transición del dominicano Sanó a la inicial tras cinco temporadas defendiendo la antesala.

"Nuestro objetivo era encontrar maneras de mejorar a un equipo que ya era muy talentoso y que tuvo cierto éxito el año pasado, pero con la oportunidad de seguir creciendo", afirmó el presidente de operaciones de béisbol Derek Falvey.

La gran interrogante es si, de llegar a octubre, podrán someter a los Yanquis de Nueva York. Seis veces se han topado con los Yanquis en los playoffs desde 2003 y cayeron en todas, incluyendo una barrida de tres juegos el año pasado.