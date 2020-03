No devolverán subsidio para Alerta de Género en Durango

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, rechazó que la entidad vaya a devolver a la Federación la parte de los 11 millones 875 mil 969 pesos que se destinaron en el ejercicio fiscal 2019 como parte de las acciones de coadyuvancia para las declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en estados y municipios.

El mandatario estatal señaló que fue una "información de manera dolosa" que se dijo y añadió que es falso que se vaya a realizar la devolución del subsidio.

Lo anterior surgió luego de una reciente visita que hizo a La Laguna la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, María Candelaria Ochoa Ávalos, y donde señaló que por la no aplicación del recurso, el estado de Durango lo tenía que regresar a la Federación.

Esta información fue confirmada por Marco Antonio Güereca Díaz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Durango (CEDHD), quien aseguró que "la doctora Candelaria, ante casi un auditorio, señaló que 11 millones de pesos de los recursos que se habían entregado a la Secretaría de Seguridad Pública se tenían que regresar por no cumplimiento, yo tengo esa información por parte de la comisionada nacional".

En este sentido, Aispuro Torres insistió en que el recurso está pagado al 100 por ciento, aunque aceptó que en las áreas ejecutoras del gasto hubo un retraso aunado a que se presentaron algunos inconvenientes en el proceso de licitación para la adquisición de algunos vehículos destinados para dicho fin.

"Son cuestiones totalmente de carácter administrativo que me parece que a la directora nacional, posiblemente quien le maneja la parte administrativa le dio un tema que no coincide con la realidad y esas son las cosas que lastiman, esas cosas son las que no se deben de permitir cuando se distorsiona una información. Acepto que en las áreas ejecutoras del gasto hubo un retraso pero eso no fue de ninguna manera aun acción para no ejercer ese recurso. El recurso hoy en día está pagado al 100 por ciento, todo el equipo está prácticamente en manos de la Secretaría, la información que en su momento le dieron a la Conavim no corresponde con la realidad", agregó.

El año pasado, el subsidio que recibió el Estado de Durango fue para ejecutar tres proyectos.

En la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para el fortalecimiento a Grupo de Atención a Víctimas "Esmeralda", en el Instituto Estatal de las Mujeres para el empoderamiento económico como medio de atención integral para las mujeres en situación de violencia y en la Comisión Estatal de Atención a Víctimas para la atención multidisciplinaria e integral a mujeres y niñas en situación de violencia de género y violaciones a derechos humanos.