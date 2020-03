Artista chino Ai Weiwei, indigna por chiste de coronavirus

El artista chino Ai Weiwei se burló de la expansión del coronavirus en el mundo. El también activista publicó en sus redes sociales un chiste sobre la enfermedad en el que se lee "El coronavirus es como la pasta, los chinos lo inventaron, pero Italia se encargó de esparcirlo por el mundo".

Aunque el artista es famoso por su irreverencia y sentido del humor, sus seguidores, entre ellos muchos italianos, no encontraron divertida su publicación y le aconsejaron no reírse del tema.

No sólo indignó por burlarse del contagio de Covid-19 que se vive actualmente, sino revivió entre los usuarios de redes el debate sobre dónde se originó realmente la pasta.

Sin embargo, los ataques al artista no se limitaron a su cuenta de Instagram, sino también fue abordado en su Twitter. Antes las reacciones, Ai Weiwei ha retuiteado los comentarios que le han escrito e incluso los ha contestado.

a joke only became laughable when you take it seriously https://t.co/gGMUKR3yEp