'Sepan a lo que se atienen', dice Riquelme a feminicidas

"Sepan a lo que se atienen", advirtió el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, a quienes cometen cualquier tipo de maltrato contra las mujeres, aseguró que busca que el Congreso Estatal autorice su iniciativa de subir a 90 años la pena de prisión a todas las personas que cometen feminicidio con agravantes en la entidad.

Fue en el marco del evento de conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, realizado en la Universidad Iberoamericana de Torreón este viernes, que Riquelme Solís recordó que hace dos meses envió al legislativo estatal la propuesta de ley para subir de 60 a 90 años la pena de prisión a quienes cometan feminicidio, señaló que habrá "cero tolerancia" para la violencia contra las mujeres.

"Que sepan a lo que se atienen quien cometa un delito, pero sobretodo un feminicidio en Coahuila... sería la pena más alta y bueno, además de ello se manda un mensaje a la sociedad en su conjunto de lo que representa para nosotros el poder prevenir cualquier tipo de delito que pueda dañar la integridad de las mujeres en Coahuila, sobretodo el feminicidio".

El gobernador apeló a la sensibilidad de los legisladores de todos los partidos en el Congreso Estatal, por lo que confía que en los próximos días se tenga una resolución definitiva respecto a la reforma de la ley.

Por su parte, el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, destacó la necesidad de que a la par de las acciones de los gobiernos, la sociedad realice una "profunda reflexión", respecto a lo que no se está haciendo bien actualmente.

"La reivindicación de los derechos de las mujeres, pues ha sido una lucha permanente en una sociedad que se resiste a veces a reconocer la igualdad de las personas, pues claro que todavía subsisten actitudes de discriminación, actitudes en donde no se le da el mismo trato a las mujeres en aspectos laborales, no se les paga lo mismo, a veces se discrimina en algunas empresas si la mujer está embarazada o no".