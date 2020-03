Renato Ibarra podría salir libre

La flagrancia, lo que vulgarmente podría señalarse como "agarrar con las manos en la masa", podría ser clave para que Renato Ibarra, jugador del América acusado de agredir física y verbalmente a su esposa, continúe detenido o quedé en libertad.

Gabriel Regino, maestro en derecho señala que éste término es clave para el caso que se lleva contra el ecuatoriano. "En México existe un término que clave en estos casos: la flagrancia, que no es otra cosa que agarrar con las manos en la masa y si ésta no existe, podría estar en libertad rápidamente", menciona al ser consultado.

"Por lo que he leído, tengo entendido que le llamaron a una patrulla para que fuera al lugar de los hechos, y no creo que estuvieran esperando a la policía para seguir la agresión, si es que se dio, en ese caso pues no habría flagrancia, pero el caso se seguiría investigando, aunque el acusado podría salir en libertad".

El abogado aclaró que en estos casos, en el nuevo sistema penal ya no existe el "perdón", en todo caso, "lo que podría haber es un acuerdo entre las partes, en donde hubiera una reparación de daños y él se comprometiera a tomar terapia sicológica al respecto, en ese caso el juez suspendería de seis meses a un año el proceso, pero en ese tiempo no debería de presentarse algún otro incidente".

Ibarra podría estar detenido hasta el lunes en caso de que la agresión se pueda comprobar. Las primeras 48 horas de detención serían para desahogar pruebas y las siguientes 24 para determinar los procesos a seguir.