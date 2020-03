Trabajadores en huelga y estudiantes limpian por temor al coronavirus

Trabajadores de limpieza de la Universidad de Málaga iniciaron una huelga el pasado lunes para exigir una mejora en sus condiciones laborales y los estudiantes se pusieron a limpiar, por temor al coronavirus.

La convocatoria a la huelga, realizada por cuatro sindicatos distintos, ha aglutinado al 98 por ciento de los 350 trabajadores. Su exigencia principal es que se homologuen los puestos, salarios y prestaciones.

Esto debido a que, aunque todos realizan el mismo trabajo, son contratados por varias empresas de outsourcing, por lo que no cuentan con los mismos derechos.

Por ello, desde el 3 de marzo no han limpiado ningún baño y no han recogido ningún papel. Desafortunadamente, el virus que preocupa a todas las instituciones sanitarias, no se sumó a la huelga.

En el contexto de la epidemia de covid-19, los estudiantes se mostraron temerosos de poder contagiarse, así que se pusieron a limpiar ellos mismos, según informan diversos medios locales de Málaga.

La Universidad no ha respondido a las exigencias de los trabajadores, pero sí felicitó a los estudiantes que se pusieron a realizar el trabajo sin exigir ningún pago.

“Queridas estudiantes, queridos estudiantes: Os agradezco de todo corazón que hayáis limpiado la Facultad. Admiro vuestra generosidad y me emociona enormemente que la sintáis como nosotros queremos: VUESTRA. Un saludo afectuoso, Rosa Esteve”, reza el comunicado de la Decana de la Facultad de Psicología.