¿Quién es el jugador del América acusado de golpear a su esposa?

Alex Renato Ibarra Mina llegó al América en julio de 2016, procedente de Vitesse de Holanda. Su carrera la inicio en el Deportivo Nacional de su país en el 2009.

Fue parte del equipo panamericano de Ecuador que ganó la medalla de oro en los Juegos de 2007 en Río de Janeiro.

Con el América ha ganado el torneo de Liga del Apertura 2018, la Copa del Clausura 2019 y el Campeón de Campeones.

En Selección mayor participó en la Copa América de Chile 2015 y fue cortado para la Copa América de 2019 por indisciplina. Se habló de que el extremo había dejado al equipo por una lesión en un tobillo, de la cual no se iba a recuperar, lo que fue desmentido por Hernán Darío Gómez, técnico nacional en ese tiempo, quien al enterarse de que el futbolista estaba sano, decidió separarlo del plantel.

"Las declaraciones del ‘Bolillo’ no son la verdad. Si él (‘Bolillo’) sigue al mando sería complicado que yo vuelva a la Selección. Él (Hernán Darío Gómez) se me acercó a mi habitación, me dijo que estaba molesto con mi actitud y me dijo que no iba a seguir en la Selección", se defendió el futbolista.