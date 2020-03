Muestran bandera nazi en acto de campaña de Bernie Sanders

De acuerdo al portal ruso de noticias Sputnik, mientras Sanders dirigía un discurso a la multitud, un sujeto mostró una bandera con una swastika negra.

Al percatarse de esto, los simpatizantes del candidato se la arrebataron, mientras elementos de la policía local lo sacaron del edificio.

De acuerdo a videos que circulan en redes sociales, el hombre realizó expresiones racistas a la salida del coliseo.

#BREAKING #PHOENIX NAZI TRIES INTERRUPT BERNIE RALLY PHOENIX, AZ MARCH 5TH, 2020 #BernieOrBust2020 video courtesy. Whoever ripped that flag, GIVE HIM A RAISE! https://t.co/pR57kx7zE1 pic.twitter.com/zjF1x0Ifcp

Lo anterior tiene una grave importancia dado que Sanders podría llegar a ser el primer presidente judío en la historia del país.

Si bien no es muy vocal sobre su historia personal, parte de la familia de su padre fue asesinada en Polonia durante el Holocausto.

Varias horas antes, Sanders había lanzado un spot en la que resaltaba el apoyo de la comunidad judía en su campaña.

El pasado mes de enero, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres expuso:

"El resurgimiento del odio en los últimos años, desde el extremismo violento hasta los ataques a lugares de culto, demuestra que el antisemitismo y otras formas de intolerancia religiosa, el racismo y los prejuicios siguen presentes entre nosotros".

WARNING: awful, derogatory language.Man just Kicked out of #BernieSanders rally. The guy in white shirt got into it with Bernie supporter, calls him N-word. Unclear what led to this. @SenSanders #Arizona #BernieForPresident #BernieRally pic.twitter.com/xr8Fe5Lqzd