Lidera Ecuador brotes de coronavirus en América Latina; Brasil suma 8 casos

Ecuador sumó el jueves tres nuevos casos y se convirtió en el país con mayor número de contagiados de COVID-19 en América Latina al completar 13 desde el fin de semana.

El Ministerio de Salud dijo en un comunicado que los nuevos casos "están dentro del escenario que las autoridades de Salud han previsto en función de los contactos que tuvo la primera contagiada".

La primera paciente es una ecuatoriana de más de 70 años residente en España que llegó a Guayaquil el 14 de febrero y se encuentra en estado crítico. Los otros 12 pacientes presentan síntomas leves y están en cuarentena en sus domicilios. En tanto, otras 122 personas están aisladas en sus casas bajo observación epidemiológica.

Gina Watson, representante de la Organización Mundial de Salud, explicó que los contagios en Ecuador "es lo que llamamos un segundo escenario: ha pasado por el primer caso confirmado importado y viene lo que ha representado la línea de contacto de este primer caso, que afortunadamente está dentro de lo que llamamos el conglomerado familiar".

Añadió que excepto dos infectados -la doctora que atendió inicialmente a la primera paciente y una empleada de la misma familia- el resto pertenece al entorno familiar.

Los casos confirmados de coronavirus en Brasil subieron de cuatro a ocho, dos de los cuales son los primeros en haber sido transmitidos localmente, según el reporte divulgado este jueves por el Ministerio de Salud.

Los primeros casos de coronavirus transmitidos en territorio brasileño fueron registrados en Sao Paulo, en personas que tuvieron contacto con el primer paciente que fue diagnosticado con la enfermedad en el país.

Uno de esos casos corresponde a un familiar del primer paciente identificado con el COVID-19 en Brasil -un hombre de 61 años que estuvo en Lombardía (Italia)- y el otro, a una persona fuera de su círculo familiar pero que tuvo contacto con él.

De acuerdo con el Secretario de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud, Wanderson de Oliveira, eso significa que el virus que se ha propagado dentro del país "es rastreable".

"El virus no circula en Brasil. No se están produciendo pacientes donde no podemos identificar la fuente", aseguró el funcionario.