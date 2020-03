Conforman asociación de pádel en La Laguna

on la intención de tener mayor orden y ayudar a los deportistas laguneros a arribar a mayores alturas a nivel nacional e internacional, ayer se dio a conocer la creación de la Asociación Fundadores Pádel Laguna AC, que será la encargada de regular a los jugadores de este atractivo deporte y como primer evento tendrá el Torneo Anual del Pádel One Club.

El meteórico crecimiento y tremenda aceptación que ha experimentado el pádel en la Comarca Lagunera durante los recientes dos años, llevó a los directivos de distintos clubes, a cristalizar la creación de esta asociación, la cual cuenta con el respaldo del Instituto Municipal del Deporte (IMD) de Torreón y ya está afiliada a la Federación Mexicana de Pádel (Femepa). Lo anterior se dio a conocer ayer mediante conferencia de prensa que fue encabezada por Antonio de la Fuente, primer presidente de la Asociación Fundadores Pádel Laguna, quien estuvo acompañado por Rodrigo Mendoza, vicepresidente de la asociación, Yessica Avelar, gerente administrativo de Pádel One Club, el head pro de ese club y coach de la selección mexicana de pádel, Felipe Ortega, así como Moisés Arce Daher, titular del IMD, Fernando Orozco, presidente de El Fresno - Zona Culinaria y Jorge Salinas, como representante de una de las marcas patrocinadoras.

Con este paso, el pádel deja de ser un deporte meramente recreativo en la Comarca Lagunera y toma el carácter de competitivo, con reconocimiento a nivel nacional que permitirá a los jugadores de esta región, participar en torneos avalados por la Femepa y tener su ránking para saber en qué nivel están realmente. Los clubes Altozano, Campestre Torreón, Parque España y Pádel One Club, son los que hasta el momento componen la nueva asociación, en espera de que se sumen más instalaciones para lograr un crecimiento aún mayor de este deporte.

Un logro inmediato de la asociación, es que la Federación Mexicana de Pádel decidió incluir dentro del calendario de torneos internacionales, programados por la Federación Internacional de Pádel (FIP), una fecha en La Laguna, por lo que esta ciudad recibirá un certamen de categoría FIP RISE, evento de corte internacional que otorga puntos para llegar a disputar el World Pádel Tour, que es el máximo serial de este deporte a nivel mundial, una especie de "Ligas Mayores" del pádel.

El primer evento que tendrá la Asociación Fundadores Pádel Laguna, será el I Torneo Anual de Pádel One Club, que celebra su aniversario con un certamen de corte internacional, a partir del próximo 17 de marzo, con las finales a celebrarse el 29 del mismo mes, en las instalaciones ubicadas sobre la autopista Torreón - San Pedro, a unos metros de la entrada al fracionamiento Residencial Senderos. Participarán las categorías Sub 10 (mixto), Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18, además de la Tercera, Segunda y Primera Fuerza, así como ProAm y la de Campeonato, en la que asisten jugadores internacionales.