Buscan regularizar fraccionamientos en Gómez Palacio

El Ayuntamiento de Gómez Palacio busca regularizar la situación de fraccionamientos que no han sido entregados al Municipio, con la intención de absorber la prestación de todos los servicios públicos que los habitantes necesitan y además evitar que algunas de las constructoras o fraccionadores que han incumplido con este trámite, vuelvan a reincidir en esta irregularidad.

Por medio del oficio No. OPU-SDU-CU-CU-023/2020, la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano informó que son son 53 fraccionamientos que no han sido municipalizados. Señala que todos estos sectores habitacionales fueron autorizados desde el año de 1994 hasta 2019 y los estatus varían, desde cancelados, en construcción, por etapas, no se han iniciado, terminados y sin municipalizar y en proceso de municipalizar.

En sesión de cabildo efectuada ayer, el segundo regidor de la fracción de Morena, Manuel Jáquez Reyes, dio lectura a los fraccionamientos que se encuentran en dichos estatus, siendo algunos de ellos: Rinconada Villa Nápoles, La Feria, Salvador Nava Martínez, San Alberto, Cuba, GP Industrial, Casa Blanca I y II, El Refugio, Quintas del Desierto, Ampliación Rincón San Antonio, Santa Sofía II y III, Villas El Refugio y Tabachines, entre otros.

Por su parte, la presidenta municipal Marina Vitela Rodríguez dijo que durante la reunión metropolitana que sostuvieron recientemente alcaldes con representantes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se hicieron algunas propuestas en este sentido. Comentó que hay fraccionadores muy responsables pero también hay otros que incumplen pues hicieron fraccionamientos que "los dejaron a medias".

"En el caso de algunas instituciones oficiales como Fovissste e Infonavit, le entregaron la administración de las viviendas en su totalidad a las constructoras y hoy tenemos un problema con ello, tenemos las casas mal terminadas y las tenemos vacías donde suceden muchas cosas", afirmó.

La alcaldesa indicó que una de las propuestas es que se modificarán los ordenamientos o las reglas de operación, en el sentido de que los fraccionadores que han cometido acciones de esta naturaleza, no puedan cambiar su razón social ni obtener permiso para más obras. "En ese sentido estamos trabajando y ahorita ya estamos viendo la posibilidad de poder revisar y donde se tenga que meter los servicios públicos, buscar cómo hacerle, para poderles dar vialidad para que sean habitados y los que no, estamos buscando la ruta jurídica para poder hacer algo", expresó Vitela.