Organizan encuentro regional de mujeres en La Laguna

Con el objetivo de generar un espacio para las mujeres de la Región Lagunera, que sea auténticamente femenino, donde se escuchen unas a otras y compartan sus vivencias más profundas de lo que les duele y oprime, sus necesidades e injusticias, se llevará a cabo el Primer Encuentro Regional de Mujeres que Luchan.

Este evento será gratuito y es organizado por mujeres laguneras que el pasado mes de diciembre asistieron al Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, convocado por mujeres zapatistas de la Sierra alta de Chiapas.

Se llevará a cabo este sábado 7 de marzo, a partir de las 8 de la mañana, al oriente de la ciudad, en las instalaciones de una asociación civil lagunera que lleva más de 22 años trabajando, con la misión de apoyar de forma integral a niñas y niños en situación vulnerable.

A decir de las organizadoras, la dirección del lugar se estará dando de forma personalizada a las mujeres que se vayan registrando a través del Facebook: Mujeres que Luchan Región Laguna o al WhatsApp 812-442-6380.

En este foro se tocarán temas como: Violencia; Acoso; Desapariciones; Explotación Laboral; Autocuidado: Mi cuerpo como primer territorio de lucha; Escasez de agua en la región; Barrios marginados, entre otros.

Para concluir, las organizadoras manifestaron que este encuentro está inspirado en el movimiento de las mujeres zapatistas, con base en sus principios, como son: proponer y no imponer, convencer y no vencer, servir y no servirse, construir y no destruir.

Además de dicha actividad, convocan a las mujeres de La Laguna a unirse a la marcha que se realizará el domingo 8 de marzo, partiendo de la Plaza de Armas de Ciudad Lerdo, hacia la Plaza Mayor de Torreón.

Asimismo la invitación está para involucrarse en el paro nacional del lunes 9 de marzo, llamado "El nueve ninguna se mueve".