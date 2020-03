'Torreón es una tierra muy especial para mí'

El cantante Julión Álvarez ha andado de aquí para allá con sus canciones, sin embargo, cuando se trata de interpretar sus temas a los laguneros su corazón se acelera.

¿La razón?, el exintegrante de la Banda MS siente un gran cariño por la Comarca Lagunera, ya que aquí tiene amigos, familiares y una gran cantidad de fanáticos que cada que él viene abarrotan el lugar donde se presente.

Fue el propio Álvarez, quien expresó su sentir hacia La Laguna en una entrevista exclusiva que ofreció a El Siglo de Torreón justo a unas horas de que presente su gira 2020 en el Coliseo Centenario de Torreón.

"Tengo mucha familia en La Laguna. Mi papá ahí vivió su juventud. Torreón es una tierra muy especial para mi. Recuerdos, hay muchos, familiares y de cada evento que hemos tenido.

"Me acuerdo aquella vez que tuve un concierto en la Feria de Torreón y que hasta tumbaron bardas. No olvido también las fechas que he hecho en Gómez Palacio, las cuales fueron sold out. Gracias por ese cariño que me han brindado".

El nacido un 11 de abril se reportó listo para con, su Norteño Banda, alborotar a sus fanáticos la noche de hoy en el Coliseo, sitio que espera recibir una gran cantidad de habitantes de la región y sitios cercanos.

"Gracias a Dios ya regreso a Torreón.

Parece que la cosa va pintando bonito y pese a que hemos seguido con ustedes y a que he estado sin plataformas digitales, la respuesta ha sido buena y todo indica que será lleno total".

Hace un tiempo, Julión Álvarez enfrentó unos problemas con la justicia mexicana y estadounidense ya que lo vincularon como presunto prestanombres de un narcotraficante. En México, el asunto se aclaró, pero en EUA todavía no hay un dictamen y eso le impide al artista estar vigente en redes o plataformas.

"Me preocupa que no hay una solución. Ya son casi tres años de no tener plataformas digitales, nos sentimos en competencia, pero sin machete. Es difícil, siempre estamos pensando qué hacer para mantenernos en este medio.

"Espero que Estados Unidos nos de pronto un resolución y poder con ello tener todas las libertades. No puedo cantar victoria en muchas cosas o en muchos temas y no puedo hacerme el que no pasa nada porque sí está complicado".

Pese a lo citado, el intérprete de éxitos como Dime y La María ha tenido bastante trabajo y además se encuentra alistando un nuevo material discográfico que incluirá un tema escrito por un lagunero.

"Al público le debo que siga vigente y que siga pisando escenarios. Este 2020 nos ha ido bien. Desde el 18 de enero comencé a trabajar y la mayor parte de los shows que hemos hado han sido sold out.

"Las grabaciones musicales no paran. Recién grabé un tema con Edén de Calibre 50 y otro con Joss Favela. Ya grabé otros temas, uno es de un lagunero, se llama Iván Black, seguramente muchos de ustedes lo conocen. Todavía no sé cuál será el primer sencillo".

Quienes han sido de vital apoyo en estos momentos para Julión Álvarez han sido sus princesas, María Isabel y María Julia, a quienes cada que él puede las presume a más no poder.

"Mis hijas, y las de mis compañeros de la banda, me han ayudado a salir adelante, a seguir trabajando y a no rajarnos. La familia es un motor que no se detiene y que nos impulsa a todos".

Si algo caracteriza al nacido en La Concordia, Chiapas es la sencillez. Aunque es considerado "El rey de la taquilla", el artista no ha perdido el suelo y esa es una de las claves de su éxito.

"Muchas personas creen que ya no soy el mismo, pero eso es por la cantidad de trabajo y los compromisos que salen, yo no he cambiado. Estoy agradecido con la gente que nos ha externado su apoyo en las buenas y en las malas".