Llaman a usuarios a regularizarse en sus derechos de agua rodada

La Asociación de Usuarios de la Doceava Zona de Aforador de Riego A.C., del módulo XII "El Porvenir", por medio de su presidente, Nicolás Muñiz Domínguez, lanzó un llamado a los usuarios de este para que acudan a regularizar su situación con respecto a sus derechos de agua rodada.

Lo anterior debido a que se cuenta con casos donde se realizaron pagos al grupo representado por Juan Manuel Covarrubias Hernández, quien se ostentaba como presidente de esta organización.

Muñiz Domínguez especificó que ya se dio punto final con la controversia al haber sido reconocida de manera oficial su representación jurídica y legal por las autoridades correspondientes, es decir, por el Organismo de Cuenca Cuencas Centrales de la Comisión Nacional del Agua, el Distrito de Riego XVII y por el Comité Hidraúlico de esta última dependencia.

A la vez, alertan a los pequeños propietarios y agricultores que estén por realizar su pago de derecho de agua para el ciclo de riego 2019-2020 para que eviten hacerlo en cualquier otro lugar que no sea en las instalaciones del Módulo XII, ubicadas en las instalaciones del CADER del municipio de Francisco I. Madero, sobre el bulevar Madero.

Destacó que de no realizarse así, no se reconocerán y corren el riesgo de que no cuenten con su dotación de agua de la primera ministración proveniente de las presas locales.

Asimismo manifestó que, con la finalidad de poder mejorar la atención que se brinda a los usuarios, se renovó a una parte del personal, siendo en especificó el gerente y los aforadores o canaleros.

A la vez confirmó que su equipo de apoyo y trabajo para la distribución del agua en los canales está conformado por Francisco Ramírez Guerrero, Francisco Ramírez Cervantes, Alfredo Emilio Moreno Rubio, Dagoberto Hernández Pérez y Marcelino Ramírez Ramírez.

Finalmente, comentó que ellos serán los encargados de realizar la operatividad durante el ciclo que está por arrancar en breve, por lo que cualquier trato o convenio celebrado con el antiguo personal será desconocido.