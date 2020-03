Insisten en llevarse cuenca lechera de la Comarca Lagunera

El titular nacional de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos Arámbula, dijo que la cuenca lechera en la Comarca Lagunera ya no puede crecer más debido a las limitaciones ambientales, específicamente la falta de agua, por lo que se mantiene el plan para el desarrollo de una cuenca en el sur-sureste.

"Desafortunadamente no puede crecer más, no por las limitaciones de índole económico, sino más de tipo ambiental. Definitivamente el tema del agua... Yo creo que vamos a poder ser mucho más eficientes, pero también tomando en cuenta, por ejemplo, la huella hídrica. ¿Cuántos litros de agua nos cuesta producir un litro de leche?", expresó el secretario, "entonces tenemos que ir, tecnológicamente, reduciendo la dependencia del agua sin sacrificar la producción".

En el marco del Encuentro Nacional de Ganaderos Lecheros (Engalec), el secretario felicitó a los productores, pues aseguró que se ha crecido en el desarrollo tecnológico para la producción de la leche y aseguró que Coahuila tiene un gran potencial en la reconversión productiva, para la fruticultura y horticultura.

Consideró que el estado ha venido enfrentando dificultades en el agua y el suelo, pero es el segundo productor de leche, además de nuez, tomate y hortalizas, sin embargo, admitió que se requiere de más recursos.

El titular de la Sader explicó que se ha marcado un precio garantía de la leche de 8.20 pesos, además de que se ha dado crédito ganadero a la palabra y próximamente se lanzará el desarrollo de la cuenca lechera en el sur-sureste.

Villalobos Arámbula señaló que hay un déficit de leche en el país, por lo que un tercio del consumo nacional se importa, de modo que consideró que se tiene un espacio muy grande para crecer y consideró que en la medida en que se vaya, progresivamente, dejando de depender de la importación, en función de la productividad nacional, se va a reducir y, en este sentido, dijo que también para esto se suma el sur-sureste.

El funcionario federal admitió que no existe un control de la frontera agrícola e indicó que "es muy difícil controlar, pero lo que regula es el mercado". Consideró que este factor ayuda a regular tanto la expansión de la superficie como la productividad y, sobre todo, los precios. No obstante, dijo que no se ha detectado acaparamiento de tierras.

Cabe recordar que el año pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que las cuencas lecheras en La Laguna no pueden seguir creciendo "porque ya no hay agua suficiente"; no obstante, también había destacado que la misma es una fuente importante de trabajo y dijo que es "un esfuerzo de los empresarios que han creado este modelo productivo y que dan muchos beneficios".

En marzo 2019 López Obrador anunció el impulso de una cuenca lechera en Tabasco.