Sherlyn luce con orgullo su embarazo en bikini

Por medio de Instagram la actriz mexicana Sherlyn González, lució su vientre embarazado en un bikini mientras posaba desde la playa en Cancún.

Con orgullo, la mujer de 34 años mostró su embarazo de 27 semanas portando el traje de baño de dos piezas que resaltó el atractivo y la belleza que la caracterizan.

González además manifestó en la publicación de la red social sentirse sumamente feliz por su futuro hijo, dedicando unas tiernas palabras a éste.

"Amado hijo, hace 27 semanas me convertí en otra mujer cuando me enteré que sería tu mamá, que maravillosa bendición y que gran responsabilidad, en unos años leerás esto y te darás cuenta que a esta mujer se le expandió el corazón, el amor y la barriga ante la noticia más bonita que he recibido tu vida en mi vida", expresó Sherlyn.